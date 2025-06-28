Гвінейський форвард Сума відмовив Коньяспору заради переходу в Динамо Київ

Легіонер заради Динамо та України відмовився їхати в Туреччину
Київське "Динамо" намагається підписати нового вінгера. Раніше клубу приписували інтерес до гравця азербайджанської "Зіри" Саліфу Сума.
Однак один з турецьких клубів намагається випередити киян, повідомила журналістка Муккадер Аріканн.
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За інформацією джерела, 21-річний гвінеєць визначився з новим клубом. Він відхилив пропозицію турецького "Коньяспора" і хоче перейти в київське "Динамо", яке з січня проявляє до нього зацікавленість.
"Коньяспор" пропонував за футболіста 800 тисяч євро, але отримав відмову саме через бажання Сума.
Для гравця ключовим фактором стала можливість зіграти в Лізі чемпіонів. При цьому, "Динамо" та "Зіра" активно ведуть перемовини, щоб найближчим часом узгодити деталі трансферу.
У сезоні 2024/2025 рр. Сума провів 41 матч у складі "Зіри", забивши 12 голів і віддавши сім асистів.
Контракт гвінейця з клубом діє до червня 2027 року, оскільки взимку він його продовжив. Приблизна трансферна вартість гравця оцінюється в 1,2 млн євро.
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