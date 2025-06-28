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Головна Спорт Легіонер заради Динамо та України відмовився їхати в Туреччину

Легіонер заради Динамо та України відмовився їхати в Туреччину

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 14:33
Гвінейський форвард Сума відмовив Коньяспору заради переходу в Динамо Київ
Саліфу Сума. Фото: instagram.com/s.soumah19/
Ключові моменти Новачок зробив вибір між Україною й Туреччиною

Київське "Динамо" намагається підписати нового вінгера. Раніше клубу приписували інтерес до гравця азербайджанської "Зіри" Саліфу Сума.

Однак один з турецьких клубів намагається випередити киян, повідомила журналістка Муккадер Аріканн.

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Саліфу Сума. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Новачок зробив вибір між Україною й Туреччиною

За інформацією джерела, 21-річний гвінеєць визначився з новим клубом. Він відхилив пропозицію турецького "Коньяспора" і хоче перейти в київське "Динамо", яке з січня проявляє до нього зацікавленість.

"Коньяспор" пропонував за футболіста 800 тисяч євро, але отримав відмову саме через бажання Сума.

Для гравця ключовим фактором стала можливість зіграти в Лізі чемпіонів. При цьому, "Динамо" та "Зіра" активно ведуть перемовини, щоб найближчим часом узгодити деталі трансферу.

У сезоні 2024/2025 рр. Сума провів 41 матч у складі "Зіри", забивши 12 голів і віддавши сім асистів.

Контракт гвінейця з клубом діє до червня 2027 року, оскільки взимку він його продовжив. Приблизна трансферна вартість гравця оцінюється в 1,2 млн євро.

Нагадаємо, футболіст "Динамо" відмовився повертатися в Україну через війну.

Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков провів відпустку в п'ятизірковому готелі серед красивих пейзажів.

Донька легенди "Динамо" стала дружиною Миколи Шапаренка.

Легенду світового футболу госпіталізували та прооперували.

Азербайджан футбол Динамо Футбол трансфери Чемпіонат Туреччини з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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