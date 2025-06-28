Гвинейский форвард Сума отказал Коньяспору ради перехода в Динамо Киев

Легионер ради Динамо и Украины отказался ехать в Турцию
Киевское "Динамо" пытается подписать нового вингера. Ранее клубу приписывали интерес к игроку азербайджанской "Зиры" Салифу Сума.
Однако, один из турецких клубов пытается опередить киевлян, сообщила журналистка Муккадер Ариканн.
Новичок сделал выбор между Украиной и Турцией
По информации источника, 21-летний гвинеец определился с новым клубом. Он отклонил предложение турецкого "Коньяспора" и хочет перейти в киевское "Динамо", которое с января проявляет к нему интерес.
"Коньяспор" предлагал за футболиста 800 тысяч евро, но получил отказ именно из-за желания Сума.
Для игрока ключевым фактором стала возможность сыграть в Лиге чемпионов. При этом, "Динамо" и "Зира" активно ведут переговоры, чтобы в ближайшее время согласовать детали трансфера.
В сезоне 2024/2025 гг. Сума провел 41 матч в составе "Зиры", забив 12 голов и отдав семь ассистов.
Контракт гвинейца с клубом действует до июня 2027 года, поскольку зимой он его продлил. Приблизительная трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 млн евро.
Напомним, футболист "Динамо" отказался возвращаться в Украину из-за войны.
Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков провел отпуск в пятизвездочном отеле среди красивых пейзажей.
Дочь легенды "Динамо" стала женой Николая Шапаренко.
Легенду мирового футбола госпитализировали и прооперировали.
Читайте Новини.LIVE!