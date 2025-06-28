Гвинейский форвард Сума отказал Коньяспору ради перехода в Динамо Киев

Салифу Сума. Фото: instagram.com/s.soumah19/

Киевское "Динамо" пытается подписать нового вингера. Ранее клубу приписывали интерес к игроку азербайджанской "Зиры" Салифу Сума.

Однако, один из турецких клубов пытается опередить киевлян, сообщила журналистка Муккадер Ариканн.

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Салифу Сума. Фото: instagram.com/s.soumah19/

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По информации источника, 21-летний гвинеец определился с новым клубом. Он отклонил предложение турецкого "Коньяспора" и хочет перейти в киевское "Динамо", которое с января проявляет к нему интерес.

"Коньяспор" предлагал за футболиста 800 тысяч евро, но получил отказ именно из-за желания Сума.

Для игрока ключевым фактором стала возможность сыграть в Лиге чемпионов. При этом, "Динамо" и "Зира" активно ведут переговоры, чтобы в ближайшее время согласовать детали трансфера.

В сезоне 2024/2025 гг. Сума провел 41 матч в составе "Зиры", забив 12 голов и отдав семь ассистов.

Контракт гвинейца с клубом действует до июня 2027 года, поскольку зимой он его продлил. Приблизительная трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 млн евро.

Напомним, футболист "Динамо" отказался возвращаться в Украину из-за войны.

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