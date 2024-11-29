Леоненко хоче познайомитися з Буткевичем та запропонувати йому тренера

Тренер Імад Ашур перед матчем "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко назвав головну проблему "Полісся". Експерт розкритикував тренерський штаб житомирської команди.

Леоненко впевнений у тому, що президента "Полісся" дурять, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Віктор Леоненко звинувачує тренерів у невдачах, які переслідують "Полісся" останніми роками. Колишній футболіст вважає Імада Ашура невідповідним наставником для житомирської команди, яка не може виграти у чемпіонаті України вже п'ять матчів поспіль.

Геннадій Буткевич під час поєдинку команди. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Леоненко дав пораду Буткевичу

Експерт вважає нинішнього наставника "Полісся" "смішним" і не вважає його "навіть фізруком". Віктор Леоненко співчуває президенту "Полісся" Геннадію Буткевичу. На думку колишнього форварда, бізнесмена дурить його оточення.

Віктор Леоненко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Леоненко мріє познайомитись із Буткевичем для того, щоб описати президенту клубу реальну ситуацію в команді. Водночас експерт розуміє, що ніхто не любить людей, які розповідають правду й не прагнуть прикрасити дійсність.

"Буткевича постійно обманюють, втюхуючи в клуб незрозумілих людей. Це стосується не лише Буткевича, а й більшості президентів. Гроші в клуб він вкладає великі, а результату немає. У нас у клубах переважно підлабузники працюють", — заявив Леоненко.

"Полісся" посідає 4 місце у турнірній таблиці УПЛ після 13 турів.

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