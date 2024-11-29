Леоненко хоче познайомитися з Буткевичем та запропонувати йому тренера

Леоненко дав пораду Буткевичу з приводу тренера Полісся
Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко назвав головну проблему "Полісся". Експерт розкритикував тренерський штаб житомирської команди.
Леоненко впевнений у тому, що президента "Полісся" дурять, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".
Віктор Леоненко звинувачує тренерів у невдачах, які переслідують "Полісся" останніми роками. Колишній футболіст вважає Імада Ашура невідповідним наставником для житомирської команди, яка не може виграти у чемпіонаті України вже п'ять матчів поспіль.
Леоненко дав пораду Буткевичу
Експерт вважає нинішнього наставника "Полісся" "смішним" і не вважає його "навіть фізруком". Віктор Леоненко співчуває президенту "Полісся" Геннадію Буткевичу. На думку колишнього форварда, бізнесмена дурить його оточення.
Леоненко мріє познайомитись із Буткевичем для того, щоб описати президенту клубу реальну ситуацію в команді. Водночас експерт розуміє, що ніхто не любить людей, які розповідають правду й не прагнуть прикрасити дійсність.
"Буткевича постійно обманюють, втюхуючи в клуб незрозумілих людей. Це стосується не лише Буткевича, а й більшості президентів. Гроші в клуб він вкладає великі, а результату немає. У нас у клубах переважно підлабузники працюють", — заявив Леоненко.
"Полісся" посідає 4 місце у турнірній таблиці УПЛ після 13 турів.
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