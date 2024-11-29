Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Леоненко дав пораду Буткевичу з приводу тренера Полісся arrow

Леоненко дав пораду Буткевичу з приводу тренера Полісся

29 листопада 2024 14:07
Сергій Романчук - Редактор
Леоненко хоче познайомитися з Буткевичем та запропонувати йому тренера
Тренер Імад Ашур перед матчем "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/
Сергій Романчук - Редактор

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко назвав головну проблему "Полісся". Експерт розкритикував тренерський штаб житомирської команди.

Леоненко впевнений у тому, що президента "Полісся" дурять, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

Читайте також:

Віктор Леоненко звинувачує тренерів у невдачах, які переслідують "Полісся" останніми роками. Колишній футболіст вважає Імада Ашура невідповідним наставником для житомирської команди, яка не може виграти у чемпіонаті України вже п'ять матчів поспіль.

Геннадій Буткевич
Геннадій Буткевич під час поєдинку команди. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Леоненко дав пораду Буткевичу

Експерт вважає нинішнього наставника "Полісся" "смішним" і не вважає його "навіть фізруком". Віктор Леоненко співчуває президенту "Полісся" Геннадію Буткевичу. На думку колишнього форварда, бізнесмена дурить його оточення.

Віктор Леоненко
Віктор Леоненко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Леоненко мріє познайомитись із Буткевичем для того, щоб описати президенту клубу реальну ситуацію в команді. Водночас експерт розуміє, що ніхто не любить людей, які розповідають правду й не прагнуть прикрасити дійсність.

"Буткевича постійно обманюють, втюхуючи в клуб незрозумілих людей. Це стосується не лише Буткевича, а й більшості президентів. Гроші в клуб він вкладає великі, а результату немає. У нас у клубах переважно підлабузники працюють", — заявив Леоненко.

"Полісся" посідає 4 місце у турнірній таблиці УПЛ після 13 турів.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук може достроково залишити грецький "Олімпіакос".

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін зіткнувся з нерозумінням із боку власної родини після інциденту з російським спортсменом.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розлютив журналістів після чергової поразки команди.

Відома українська спортсменка Юлія Левченко здивувала шанувальників новим іміджем.

футбол тренер Генадій Буткевич Полісся Ашур Імад Халед Віктор Леоненко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

14:39 Європейська економіка на межі — чому євро на мінімумі

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

14:39 Європейська економіка на межі — чому євро на мінімумі

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят