Леоненко хочет познакомиться с Буткевичем и предложить ему тренера

Леоненко дал совет Буткевичу по поводу тренера Полесья
Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко назвал главную проблему "Полесья". Эксперт раскритиковал тренерский штаб житомирской команды.
Леоненко уверен в том, что президента "Полесья" обманывают, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Виктор Леоненко винит тренеров в неудачах, которые преследуют "Полесье" в последние годы. Бывший футболист считает Имада Ашура неподходящим наставником для житомирской команды, которая не может выиграть в чемпионата Украины уже пять матчей подряд.
Леоненко дал совет Буткевичу
Эксперт считает нынешнего наставника "Полесья" "смешным" и не считает его "даже физруком". Виктор Леоненко сочувствует президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу. По мнению бывшего форварда, бизнесмена обманывает его окружение.
Леоненко мечтает познакомиться с Буткевичем для того, чтобы описать президенту клуба реальную ситуацию в команде. Одновременно с этим эксперт понимает, что никто не любит людей, которые рассказывают правду и не стремятся приукрасить действительность.
"Буткевича постоянно обманывают, втюхивая в клуб непонятных людей. Это касается не только Буткевича, но и большинства президентов. Деньги в клуб он вкладывает большие, а результата нет. У нас в клубах преимущественно подхалимы работают", — заявил Леоненко.
"Полесье" занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ после 13 туров.
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