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Леоненко дал совет Буткевичу по поводу тренера Полесья

29 ноября 2024 14:07
Сергей Романчук - Редактор
Леоненко хочет познакомиться с Буткевичем и предложить ему тренера
Тренер Имад Ашур перед матчем "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/
Сергей Романчук - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко назвал главную проблему "Полесья". Эксперт раскритиковал тренерский штаб житомирской команды. 

Леоненко уверен в том, что президента "Полесья" обманывают, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Виктор Леоненко винит тренеров в неудачах, которые преследуют "Полесье" в последние годы. Бывший футболист считает Имада Ашура неподходящим наставником для житомирской команды, которая не может выиграть в чемпионата Украины уже пять матчей подряд. 

Геннадий Буткевич
Геннадий Буткевич во время поединка команды. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Леоненко дал совет Буткевичу 

Эксперт считает нынешнего наставника "Полесья" "смешным" и не считает его "даже физруком". Виктор Леоненко сочувствует президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу. По мнению бывшего форварда, бизнесмена обманывает его окружение. 

Виктор Леоненко
Виктор Леоненко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Леоненко мечтает познакомиться с Буткевичем для того, чтобы описать президенту клуба реальную ситуацию в команде. Одновременно с этим эксперт понимает, что никто не любит людей, которые рассказывают правду и не стремятся приукрасить действительность. 

"Буткевича постоянно обманывают, втюхивая в клуб непонятных людей. Это касается не только Буткевича, но и большинства президентов. Деньги в клуб он вкладывает большие, а результата нет. У нас в клубах преимущественно подхалимы работают", — заявил Леоненко. 

"Полесье" занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ после 13 туров. 

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук может досрочно уйти из греческого "Олимпиакоса". 

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футбол тренер Геннадий Буткевич Полесье Ашур Имад Халед Виктор Леоненко

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