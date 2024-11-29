Леоненко хочет познакомиться с Буткевичем и предложить ему тренера

Тренер Имад Ашур перед матчем "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко назвал главную проблему "Полесья". Эксперт раскритиковал тренерский штаб житомирской команды.

Леоненко уверен в том, что президента "Полесья" обманывают, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Виктор Леоненко винит тренеров в неудачах, которые преследуют "Полесье" в последние годы. Бывший футболист считает Имада Ашура неподходящим наставником для житомирской команды, которая не может выиграть в чемпионата Украины уже пять матчей подряд.

Геннадий Буткевич во время поединка команды. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Леоненко дал совет Буткевичу

Эксперт считает нынешнего наставника "Полесья" "смешным" и не считает его "даже физруком". Виктор Леоненко сочувствует президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу. По мнению бывшего форварда, бизнесмена обманывает его окружение.

Виктор Леоненко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Леоненко мечтает познакомиться с Буткевичем для того, чтобы описать президенту клуба реальную ситуацию в команде. Одновременно с этим эксперт понимает, что никто не любит людей, которые рассказывают правду и не стремятся приукрасить действительность.

"Буткевича постоянно обманывают, втюхивая в клуб непонятных людей. Это касается не только Буткевича, но и большинства президентов. Деньги в клуб он вкладывает большие, а результата нет. У нас в клубах преимущественно подхалимы работают", — заявил Леоненко.

"Полесье" занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ после 13 туров.

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