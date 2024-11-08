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Леоненко пояснив, чому Судаков залишиться у Шахтарі

8 листопада 2024 14:06
Станіслав Костюк - Редактор
Леоненко розкритикував Шахтар через Мудрика та Судакова
Георгій Судаков забиває гол у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко песимістично налаштований щодо перспектив Георгія Судакова перейти з донецького "Шахтаря" до одного з європейських клубів.

Леоненко назвав помилку "гірників", яка погіршила перспективи команди, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Віктор Леоненко абсолютно впевнений, що в найближчому майбутньому "Шахтар" не зможе продати нікого зі своїх гравців. І річ не в тому, що футболістами української команди не цікавляться у Європі. Багато клубів хотіли б бачити у себе гравців "Шахтаря", але про підготовку до трансферів не йдеться.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик та Марк Гію. Фото: Reuters/Matthew Childs

Що завадить "Шахтарю" продати Судакова

Головною помилкою "гірників", на думку Віктора Леоненка, став трансфер Михайла Мудрика. Експерт пояснив, що вінгер збірної України "зруйнував трансферний ринок" країни. Жодна команда не готова платити за українців такі гроші, а місцеві клуби не хочуть знижувати свої фінансові апетити.

Леоненко заявив, що Судаков та інші талановиті гравці можуть перейти до закордонних клубів "хіба що за копійки", але українські клуби не погодяться на такі трансфери. Це означає, що в найближчому майбутньому футболісти продовжать кар'єру у своїх нинішніх командах.

Нагадаємо, Михайло Мудрик знову забив гол за "Челсі" та почув похвалу від головного тренера команди.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає помилкою перехід у мадридський "Реал".

Португалець Кріштіану Роналду може посісти місце бразильця Неймара у саудівському клубі "Аль-Хіляль".

Михайло Мудрик шахтарі футбол Віктор Леоненко Георгій Судаков Футбол трансфери

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