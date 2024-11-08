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Леоненко объяснил, почему Судаков останется в Шахтере

8 ноября 2024 14:06
Станислав Костюк - Редактор
Леоненко раскритиковал Шахтер из-за Мудрика и Судакова
Георгий Судаков забивает гол в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко пессимистически настроен по поводу перспектив Георгия Судакова перейти из донецкого "Шахтера" в один из европейских клубов. 

Леоненко назвал ошибку "горняков", которая ухудшила перспективы команды, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Виктор Леоненко абсолютно уверен в том, что в ближайшем будущем "Шахтер" не сможет продать никого из своих игроков. И дело не в том, что футболистами украинской команды не интересуются в Европе. Многие клубы хотели бы видеть у себя игроков "Шахтера", но о подготовке к трансферам речь не идет. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик и Марк Гию. Фото: Reuters/Matthew Childs

Что помешает "Шахтеру" продать Судакова 

Главной ошибкой "горняков" по мнению Виктора Леоненко стал трансфер Михаила Мудрика. Эксперт объяснил, что вингер сборной Украины "разрушил трансферный рынок" страны. Ни одна команда не готова платить за украинцев такие деньги, а местные клубы не хотят снижать свои финансовые аппетиты. 

Леоненко заявил, что Судаков и другие талантливые игроки могут перейти в зарубежные клубы "разве что за копейки", но украинские клубы не согласятся на такие трансферы. Это означает, что в обозримом будущем футболисты продолжат карьеру в своих нынешних командах. 

Напомним, Михаил Мудрик снова забил гол за "Челси" и услышал похвалу от главного тренера команды. 

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе считает ошибкой переход в мадридский "Реал". 

Португалец Криштиану Роналду может занять место бразильца Неймара в саудовском клубе "Аль-Хиляль". 

Михаил Мудрик шахтеры футбол Виктор Леоненко Георгий Судаков Футбол трансферы

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