Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Леоненко розкритикував і збірну України, і Мбаппе

Леоненко розкритикував і збірну України, і Мбаппе

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 20:01
Оновлено: 20:40
Леоненко пояснив, чому збірна України має побоюватися Ісландії
Кіліан Мбаппе під час поєдинку. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Віктор Леоненко різко висловився про гру збірної України в матчі з Францією. Експерт застеріг національну команду від помилок у наступному поєдинку.

Леоненко прокоментував гру Трубіна та Мбаппе, а також наголосив на особливості нового суперника "синьо-жовтих", повідомляє "Спорт- Експрес".

Реклама
Читайте також:

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко так і не зрозумів, навіщо збірна України взагалі погодилася летіти до Франції. Експерт зазначив, що підопічні Сергія Реброва навіть не збиралися грати у футбол. У разі дискваліфікації у "синьо-жовтих" була б краща різниця м'ячів, ніж після розгрому від "триколірних".

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Згідно з думкою Леоненка, жоден із гравців збірної України не заслужив звання "Лев матчу" за гру з Францією. При цьому експерт упевнений, що без Трубіна підопічні Реброва могли пропустити більше голів.

Дісталося від Віктора Леоненка та Кіліану Мбаппе, який пробив пенальті "паненкою". Експерт закликав заборонити "танці біля м'яча" під час виконання одинадцятиметрових і закликав гравців бити відразу ж після розбігу, без пауз.

Чим Ісландія загрожує Україні

Леоненко зазначив, що "синьо-жовті", як і нинішнє "Динамо", останнім часом нормально грають тільки в одному таймі за матч. Експерт упевнений, що збірна України зможе перемогти в шостому турі тільки завдяки везінню.

"Навіть у тій грі, де ми забили п'ять м'ячів, то пропустили три, хоча могли й більше. Найнебезпечніше, що ісландці забивають усім суперникам і можуть цим пишатися, а ми пропускаємо в кожному матчі", — заявив Леоненко.

Нагадаємо, на рахунку захисника збірної України Іллі Забарного виявилося неприємне досягнення.

Кріштіану Роналду теж зіпсував собі настрій під час матчу відбору на ЧС-2026, збірна Португалії ризикує не потрапити на турнір.

А ось у збірної Норвегії хороші шанси поїхати на Кубок Світу, де команда не виступала майже 30 років.

спорт футбол Збірна України з футболу Кіліан Мбаппе ЧС-2026 з футболу Віктор Леоненко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації