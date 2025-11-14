Леоненко пояснив, чому збірна України має побоюватися Ісландії

Кіліан Мбаппе під час поєдинку. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Віктор Леоненко різко висловився про гру збірної України в матчі з Францією. Експерт застеріг національну команду від помилок у наступному поєдинку.

Леоненко прокоментував гру Трубіна та Мбаппе, а також наголосив на особливості нового суперника "синьо-жовтих", повідомляє "Спорт- Експрес".

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко так і не зрозумів, навіщо збірна України взагалі погодилася летіти до Франції. Експерт зазначив, що підопічні Сергія Реброва навіть не збиралися грати у футбол. У разі дискваліфікації у "синьо-жовтих" була б краща різниця м'ячів, ніж після розгрому від "триколірних".

Анатолій Трубін дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Згідно з думкою Леоненка, жоден із гравців збірної України не заслужив звання "Лев матчу" за гру з Францією. При цьому експерт упевнений, що без Трубіна підопічні Реброва могли пропустити більше голів.

Дісталося від Віктора Леоненка та Кіліану Мбаппе, який пробив пенальті "паненкою". Експерт закликав заборонити "танці біля м'яча" під час виконання одинадцятиметрових і закликав гравців бити відразу ж після розбігу, без пауз.

Чим Ісландія загрожує Україні

Леоненко зазначив, що "синьо-жовті", як і нинішнє "Динамо", останнім часом нормально грають тільки в одному таймі за матч. Експерт упевнений, що збірна України зможе перемогти в шостому турі тільки завдяки везінню.

"Навіть у тій грі, де ми забили п'ять м'ячів, то пропустили три, хоча могли й більше. Найнебезпечніше, що ісландці забивають усім суперникам і можуть цим пишатися, а ми пропускаємо в кожному матчі", — заявив Леоненко.

