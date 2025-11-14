Видео
Леоненко раскритиковал и сборную Украины, и Мбаппе

Леоненко раскритиковал и сборную Украины, и Мбаппе

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 20:01
обновлено: 19:55
Леоненко объяснил, почему сборная Украины должна опасаться Исландию
Килиан Мбаппе во время поединка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Виктор Леоненко резко высказался об игре сборной Украины в матче с Францией. Эксперт предостерег национальную команду от ошибок в следующем поединке. 

Леоненко прокомментировал игру Трубина и Мбаппе, а также отметил особенность нового соперника "сине-желтых", сообщает "Спорт-Экспресс". 

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко так и не понял, зачем сборная Украины вообще согласилась лететь во Францию. Эксперт отметил, что подопечные Сергея Реброва даже не собирались играть в футбол. В случае дисквалификации у "сине-желтых" была бы лучшая разница мячей, чем после разгрома от "трехцветных". 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Согласно мнению Леоненко, ни один из игроков сборной Украины не заслужил звания "Лев матча" за игру с Францией. При этом эксперт уверен, что без Трубина подопечные Реброва могли пропустить больше голов. 

Досталось от Виктора Леоненко и Килиану Мбаппе, который пробил пенальти "паненкой". Эксперт призвал запретить "танцы у мяча" при исполнении одиннадцатиметровых и призвал игроков бить сразу же после разбега, без пауз. 

Чем Исландия угрожает Украине 

Леоненко отметил, что "сине-желтые", как и нынешнее "Динамо", в последнее время нормально играют только в одном тайме за матч. Эксперт уверен, что сборная Украины сможет победить в шестом туре только благодаря везению. 

"Даже в той игре, где мы забили пять мячей, то пропустили три, хотя могли и больше. Самое опасное, что исландцы забивают всем соперникам и могут этим гордиться, а мы пропускаем в каждом матче", — заявил Леоненко. 

Напомним, на счету защитника сборной Украины Ильи Забарного оказалось неприятное достижение

Криштиану Роналду тоже испортил себе настроение во время матча отбора на ЧМ-2026, сборная Португалии рискует не попасть на турнир. 

А вот у сборной Норвегии хорошие шансы поехать на Кубок Мира, где команде не выступала почти 30 лет. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу Виктор Леоненко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
