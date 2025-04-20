Левандовський може пропустити фінал Кубка Іспанії та матчі в ЛЧ

Роберт Левандовський залишає поле. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" здобула вольову перемогу в матчі Ла-Ліги з "Сельтою". Бразилець Рафінья забив вирішальний гол із пенальті в компенсований до поєдинку час.

У цій зустрічі "Барселона" втратила свого головного бомбардира, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Барселона" та "Сельта" продемонстрували захопливу гру в матчі 32-го туру Ла-Ліги. Каталонці програвали вдома з рахунком 1:3, але зуміли вирвати перемогу (4:3) на останніх хвилинах протистояння. Бразилець Рафінья записав на свій рахунок дубль, але його партнер по атаці не зумів дограти до фінального свистка.

Що відомо про травму Левандовського

Польський форвард зазнав ушкодження у другому таймі та залишив поле на 78-й хвилині поєдинку. Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік заявив, що нічого не може повідомити про терміни повернення 36-річного форварда на поле, у неділю вдень Роберт Левандовський пройде медичне обстеження.

Роберт Левандовський бореться за м'яч. Фото: Reuters/Albert Gea

Однак попередні тести продемонстрували, що лідер атак "Барселони" буде відсутній протягом 2-3 тижнів. Він може пропустити фінал Кубка Іспанії проти мадридського "Реала" (26 квітня), а також півфінали Ліги чемпіонів з "Інтером" (30 квітня та 6 травня).

Левандовський отримав травму. Фото: Reuters/Albert Gea

У сезоні 2024/2025 Роберт Левандовський зіграв у 31 матчі Ла-Ліги, забив 25 голів та зробив 2 результативні передачі. Він лідирує в таблиці найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії. У Лізі чемпіонів поляк записав на свій рахунок ще 11 м'ячів. У Кубку Іспанії ветеран відзначився тричі.

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