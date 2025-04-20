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Левандовский не поможет Барселоне в матче с Реалом

20 апреля 2025 07:15
Иван Крутогоров - Редактор
Левандовский может пропустить финал Кубка Испании и матчи в ЛЧ
Роберт Левандовский покидает поле. Фото: Reuters/Albert Gea
Иван Крутогоров - Редактор

Каталонская "Барселона" одержала волевую победу в матче Ла Лиги с "Сельтой". Бразилец Рафинья забил решающий гол с пенальти в компенсированное к поединку время. 

В этой встрече "Барселона" потеряла своего главного бомбардира, сообщает Mundo Deportivo

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"Барселона" и "Сельта" продемонстрировали захватывающую игру в матче 32-го тура Ла Лиги. Каталонцы проигрывали дома со счетом 1:3, но сумели вырвать победу (4:3) на последних минутах противостояния. Бразилец Рафинья записал на свой счет дубль, но его партнер по атаке не сумел доиграть до финального свистка. 

Что известно о травме Левандовского 

Польский форвард получил повреждение во втором тайме и покинул поле на 78-й минуте поединка. Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик заявил, что ничего не может сообщить о сроках возвращения 36-летнего форварда на поле, в воскресенье днем Роберт Левандовский пройдет медицинское обследование. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский борется за мяч. Фото: Reuters/Albert Gea

Однако предварительные тесты продемонстрировали, что лидер атак "Барселоны" будет отсутствовать в течение 2-3 недель. Он может пропустить финал Кубка Испании против мадридского "Реала" (26 апреля), а также полуфиналы Лиги чемпионов с "Интером" (30 апреля и 6 мая). 

Роберт Левандовский
Левандовский получил травму. Фото: Reuters/Albert Gea

В сезоне 2024/2025 Роберт Левандовский сыграл в 31 матче Ла Лиги, забил 25 голов и сделал 2 результативные передачи. Он лидирует в таблице лучших бомбардиров чемпионата Испании. В Лиге чемпионов поляк записал на свой счет еще 11 мячей. В Кубке Испании ветеран отличился три раза. 

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