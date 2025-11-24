Левандовський може продовжити кар'єру в європейському топклубі

Левандовський перейде у відомий титулований клуб
Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський влітку може піти з каталонської "Барселони". При цьому ветеран не збирається переїжджати до Саудівської Аравії.
У Левандовського є варіанти з Європи, повідомляє Fichajes.
Контракт 37-річного Роберта Левандовського з "Барселоною" діє до кінця нинішнього сезону. Каталонський клуб поки не запропонував ветерану пролити угоду. При цьому на поляка претендують одразу кілька відомих клубів.
Куди може перейти Левандовський
У сезоні 2025/2026 польський бомбардир продовжує демонструвати результативну гру. Він узяв участь у 13 матчах на клубному рівні, в яких забив вісім голів. Влітку Левандовський стане вільним агентом і може перейти до "Фенербахче".
Турецька команда шукає результативного футболіста з досвідом виступів у єврокубках. Представники клубу вже взимку хочуть почати попередні переговори з форвардом, щоб наприкінці сезону підписати його як вільного агента. Водночас "Барселона" хоче запросити на позицію форварда Хуліана Альвареса з мадридського "Атлетіко".
