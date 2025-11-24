Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левандовський перейде у відомий титулований клуб

Левандовський перейде у відомий титулований клуб

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 12:03
Оновлено: 12:42
Левандовський може продовжити кар'єру в європейському топклубі
Роберт Левандовський перед матчем за збірну Польщі. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський влітку може піти з каталонської "Барселони". При цьому ветеран не збирається переїжджати до Саудівської Аравії.

У Левандовського є варіанти з Європи, повідомляє Fichajes.

Реклама
Читайте також:

Контракт 37-річного Роберта Левандовського з "Барселоною" діє до кінця нинішнього сезону. Каталонський клуб поки не запропонував ветерану пролити угоду. При цьому на поляка претендують одразу кілька відомих клубів.

Куди може перейти Левандовський

У сезоні 2025/2026 польський бомбардир продовжує демонструвати результативну гру. Він узяв участь у 13 матчах на клубному рівні, в яких забив вісім голів. Влітку Левандовський стане вільним агентом і може перейти до "Фенербахче".

Роберт Левандовский
Роберт Левандовський святкує гол у "Барселоні". Фото: Reuters/Albert Gea

Турецька команда шукає результативного футболіста з досвідом виступів у єврокубках. Представники клубу вже взимку хочуть почати попередні переговори з форвардом, щоб наприкінці сезону підписати його як вільного агента. Водночас "Барселона" хоче запросити на позицію форварда Хуліана Альвареса з мадридського "Атлетіко".

Нагадаємо, Ліонель Мессі зміг випередити Кріштіану Роналду в гонці за світовим рекордом результативності.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс хоче привести в команду нового тренера.

Відомий український фахівець сумнівається в перспективах національної команди в матчі зі Швецією.

спорт футбол Футбол трансфери Роберт Левандовський Фенербахче Барселона
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації