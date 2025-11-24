Видео
Левандовский перейдет в известный титулованный клуб

Дата публикации 24 ноября 2025 12:03
обновлено: 12:42
Левандовский может продолжить карьеру в европейском топ-клубе
Роберт Левандовский перед матчем за сборную Польши. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский летом может уйти из каталонской "Барселоны". При этом ветеран не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. 

У Левандовского есть варианты из Европы, сообщает Fichajes

Читайте также:

Контракт 37-летнего Роберта Левандовского с "Барселоной" действует до конца нынешнего сезона. Каталонский клуб пока не предложил ветерану пролить соглашение. При этом на поляка претендуют сразу несколько известных клубов. 

Куда может перейти Левандовский 

В сезоне 2025/2026 польский бомбардир продолжает демонстрировать результативную игру. Он принял участие в 13 матчах на клубном уровне, в которых забил восемь голов. Летом Левандовский станет свободным агентом и может перейти в "Фенербахче". 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский празднует гол в "Барселоне". Фото: Reuters/Albert Gea

Турецкая команда ищет результативного футболиста с опытом выступлений в еврокубках. Представители клуба уже зимой хотят начать предварительные переговоры с форвардом, чтобы в конце сезона подписать его в качестве свободного агента. В то же время "Барселона" хочет пригласить на позицию форварда Хулиана Альвареса из мадридского "Атлетико".  

Напомним, Лионель Месси смог опередить Криштиану Роналду в гонке за мировым рекордом результативности. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис хочет привести в команду нового тренера. 

Известный украинский специалист сомневается в перспективах национальной команды в матче со Швецией.

спорт футбол Футбол трансферы Роберт Левандовский Фенербахче Барселона
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
