Левандовский может продолжить карьеру в европейском топ-клубе

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский летом может уйти из каталонской "Барселоны". При этом ветеран не собирается переезжать в Саудовскую Аравию.

У Левандовского есть варианты из Европы, сообщает Fichajes.

Контракт 37-летнего Роберта Левандовского с "Барселоной" действует до конца нынешнего сезона. Каталонский клуб пока не предложил ветерану пролить соглашение. При этом на поляка претендуют сразу несколько известных клубов.

Куда может перейти Левандовский

В сезоне 2025/2026 польский бомбардир продолжает демонстрировать результативную игру. Он принял участие в 13 матчах на клубном уровне, в которых забил восемь голов. Летом Левандовский станет свободным агентом и может перейти в "Фенербахче".

Турецкая команда ищет результативного футболиста с опытом выступлений в еврокубках. Представители клуба уже зимой хотят начать предварительные переговоры с форвардом, чтобы в конце сезона подписать его в качестве свободного агента. В то же время "Барселона" хочет пригласить на позицию форварда Хулиана Альвареса из мадридского "Атлетико".

