Деклан Райс назвав гравця, який допоможе Арсеналу обіграти ПСЖ

Олександр Зінченко та Деклан Райс на тренуванні. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонський "Арсенал" готується до півфіналу Ліги чемпіонів проти "ПСЖ". На "Канонірів" чекає поєдинок на виїзді після того, як вони програли вдома з рахунком 0:1.

Деклан Райс пояснив, як зіграє лондонська команда, й підтримав капітана Мартіна Едегора, повідомляє TBR Football.

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"Арсеналу" належить вирішити складне завдання. Команда Мікеля Артети домінувала в першому поєдинку з "ПСЖ", але не змогла забити та пропустила гол у свої ворота. Деклан Райс розуміє, що "канонірам" буде складно вийти у фінал Ліги чемпіонів. Але півзахисник збірної Англії розуміє, що шанси на успішний результат у команди залишаються.

Едегор, Зінченко та інші гравці "Арсеналу" в матчі з "Борнмутом". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Як "Арсенал" зіграє проти "ПСЖ"

За словами Деклана Райса, футболісти лондонської команди не збираються здаватися. Вони тверезо оцінюють ймовірність перемоги з великим рахунком на полі суперника. Півзахисник "Арсеналу" заявив, що у "канонірів" є сили та бажання вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Англійська команда збирається протиставити атакам суперника оборону високим блоком та активний пресинг. "Каноніри" весь тиждень готувалися до матчу-відповіді з "ПСЖ", на який чекають сюрпризи в Парижі.

Гравці "Арсеналу" на тренуванні. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Райс підтримав Едегора

Останнім часом капітан "канонірів" регулярно стикається з критикою на свою адресу. Однак Деклан Райс вважає, що спад у грі буває у будь-якого футболіста, і Мартін Едегор не заслужив критику. При цьому норвежець залишається лідером на полі та в роздягальні, а його внесок в успіхи "Арсеналу" складно переоцінити.

"Це один із наших найкращих гравців у світі. У середу Мартін продемонструє свій найкращий футбол. Це наш лідер, наш капітан, який вміє згуртувати команду. Едегор користується величезною повагою. Цей хлопець тренується більше за всіх і критично ставиться до себе. Ви скоро побачите його найкращу версію на полі", — запевнив Райс.

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