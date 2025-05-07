Деклан Райс назвал игрока, который поможет Арсеналу обыграть ПСЖ

Александр Зинченко и Деклан Райс на тренировке. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонский "Арсенал" готовится к ответному полуфиналу Лиги чемпионов против "ПСЖ". "Канониров" ждет поединок на выезде после того, как они проиграли дома со счетом 0:1.

Деклан Райс объяснил, как сыграет лондонская команда, и поддержал капитана Мартина Эдегора, сообщает TBR Football.

Реклама

Читайте также:

"Арсеналу" предстоит решить сложную задачу. Команда Микеля Артеты доминировала в первом поединке с "ПСЖ", но не смогла забить и пропустила гол в свои ворота. Деклан Райс понимает, что "канонирам" будет сложно выйти в финал Лиги чемпионов. Но полузащитник сборной Англии понимает, что шансы на успешный результат у команды остаются.

Эдегор, Зинченко и другие игроки "Арсенала" в матче с "Борнмутом". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Как "Арсенал" сыграет против "ПСЖ"

По словам Деклана Райса, футболисты лондонской команды не собираются сдаваться. Они трезво оценивают вероятность победы с крупным счетом на поле соперника. Полузащитник "Арсенала" заявил, что у "канониров" есть силы и желание выйти в финал Лиги чемпионов.

Английская команда собирается противопоставить атакам соперника оборону высоким блоком и активный прессинг. "Канониры" всю неделю готовились к ответному матчу с "ПСЖ", который ждут сюрпризы в Париже.

Игроки "Арсенала" на тренировке. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Райс поддержал Эдегора

В последнее время капитан "канониров" регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Однако Деклан Райс считает, что спад в игре бывает у любого футболиста, и Мартин Эдегор не заслужил критику. При этом норвежец остается лидером на поле и в раздевалке, а его вклад в успехи "Арсенала" сложно переоценить.

"Это один из наших лучших игроков в мире. В среду Мартин продемонстрирует свой лучший футбол. Это наш лидер, наш капитан, который умеет сплотить команду. Эдегор пользуется огромным уважением. Этот парень тренируется больше всех и критично относится к себе. Вы скоро увидите его лучшую версию на поле", — заверил Райс.

Напомним, известно, кто может заменить Александра Шовковского на должности наставника "Динамо".

В киевской команды уже выбрали игрока, который заменит на поле Владимира Бражко.

Педри и Ламин Ямаль обратились к болельщикам после вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик объяснил, почему недоволен судейством в матче с "Интером".