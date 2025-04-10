Барселона обмірковує можливість трансферу одного з лідерів

Роберт Левандовський (ліворуч) та Френкі Де Йонг. Фото: Reuters/Nacho Doce

Літо може стати переломним моментом для лідера атак "Барселони" Роберта Левандовського. Дедалі частіше з'являються чутки про його можливий перехід до іншого клубу.

Одразу декілька команд претендують на футболіста збірної Польщі, повідомляє Diario AS.

Реклама

Читайте також:

Роберт Левандовський став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив 10 голів в одному сезоні в трьох різних командах. Це німецькі "Боруссія" та "Баварія", а також каталонська "Барселона". У нинішньому сезоні 36-річний поляк записав на свій рахунок 40 м'ячів. Тож не дивно, що ним форвардом цікавляться інші клуби.

Вигідна пропозиція для "Барселони"

Представники Саудівської Аравії продовжують цікавитися футболістами "Барселони". Іспанські журналісти вважають, що влітку "синьо-гранатові" можуть відпустити гравця, за якого пропонують 40 млн євро.

Враховуючи вік футболіста, така пропозиція може бути вигідною як для самого гравця, так й для клубу. "Барселона" може використати цю ситуацію, щоб зміцнити свої фінансові позиції та інвестувати в нові таланти. У пошуку заміни для Левандовського клуб розглядає кілька варіантів, включно з молодими зірками з європейських ліг. Це дасть змогу команді оновити склад та зберегти конкурентоспроможність на міжнародній арені.

Роберт Левандовський та Ламін Ямаль святкують гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Перехід Левандовського в Саудівську Аравію може виявитися вигідним й для самого гравця. За свою кар'єру він домігся багато чого, і тепер має можливість заробити значні гроші, граючи в одному з найбагатших клубів світу. Форвард, який давно вже все довів, отримає можливість завершити кар'єру на мажорній ноті та фінансово забезпечити свою сім'ю.

Однак у "Барселоні" ще не ухвалили остаточного рішення щодо форварда. Головний тренер команди Ганс-Дітер Флік хоче, щоб Роберт Левандовський залишився в клубі щонайменше до літа 2026 року.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" розвивається конфлікт між тренерським штабом і ключовими гравцями.

Англійська "Астон Вілла" перед матчем-відповіддю з "ПСЖ" звернулася за підтримкою до Королівської сім'ї.

У "Барселони" знизилися шанси на перемогу в Лізі чемпіонів після чвертьфіналів турніру.

Олімпійська чемпіонка України показала наслідки бомбардування свого рідного селища.