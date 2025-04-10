Барселона обдумывает возможность трансфера одного из лидеров

Роберт Левандовский (слева) и Фрэнки Де Йонг. Фото: Reuters/Nacho Doce

Лето может стать переломным моментом для лидера атак "Барселоны" Роберта Левандовского. Все чаще появляются слухи о его возможном переходе в другой клуб.

Сразу несколько команд претендуют на футболиста сборной Польши, сообщает Diario AS.

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Роберт Левандовский стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов в одном сезоне в трех разных командах. Это немецкие "Боруссия" и "Бавария", а также каталонская "Барселона". В нынешнем сезоне 36-летний поляк записал на свой счет 40 мячей. Не удивительно, что им форвардом интересуются другие клубы.

Выгодное предложение для "Барселоны"

Представители Саудовской Аравии продолжают интересоваться футболистами "Барселоны". Испанские журналисты считают, что летом "сине-гранатовые" могут отпустить игрока, за которого предлагают 40 млн евро.

Учитывая возраст футболиста, такое предложение может быть выгодно как для самого игрока, так и для клуба. "Барселона" может использовать эту ситуацию, чтобы укрепить свои финансовые позиции и инвестировать в новые таланты. В поиске замены для Левандовского клуб рассматривает несколько вариантов, включая молодых звезд из европейских лиг. Это позволит команде обновить состав и сохранить конкурентоспособность на международной арене.

Роберт Левандовский и Ламин Ямаль празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Переход Левандовского в Саудовскую Аравию может оказаться выгодным и для самого игрока. За свою карьеру он добился многого, и теперь имеет возможность заработать значительные деньги, играя в одном из самых богатых клубов мира. Форвард, который давно уже все доказал, получит возможность завершить карьеру на мажорной ноте и финансово обеспечить свою семью.

Однако в "Барселоне" еще не приняли окончательное решение по поводу форварда. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы Роберт Левандовский остался в клубе как минимум до лета 2026 года.

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