Томас Мюллер зробив дружині подарунок вартістю 2,5 млн доларів

Томас Мюллер під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Колишній капітан мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер зробив розкішний подарунок своїй дружині. Не кожна дружина футболіста може похвалитися наявністю власного літака.

Ліза Мюллер має таку можливість, повідомляє Bunte.de.

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Кар'єра Томаса Мюллера незабаром завершиться, але зараз він залишається одним із найбільш високооплачуваних німецьких спортсменів. Півзахисник "Баварії" може собі дозволити зробити дуже дорогий подарунок коханій людині.

Томас Мюллер із дружиною Лізою. Фото: Instagram

Дружина Мюллера хоче літати

Томас та Ліза Мюллер одружуються з 2009 року. Футболіст неодноразово публічно освідчувався дружині в коханні та повторював, що вона є для нього надійною підтримкою. Вони разом володіють конефермою, багато подорожують та вважаються зразковою парою.

Літак Лізи Мюллер. Фото: Instagram

Нещодавно стало відомо, що Томас та Ліза сильно посварилися. Півзахисник "Баварії" навіть відписався від дружини у соціальних мережах. Однак досить швидко подружжя помирилося, причому Мюллер зробив дружині гарний подарунок. Він купив для неї літак Pilatus PC-12/45 2004 випуску. Вартість такої моделі сягає 2,5 млн євро.

Ліза Мюллер мріє отримати ліцензію пілота та проходить навчання у спеціальному центрі біля Інгольштадта (Баварія). Томас допоміг дружині наблизитись до виконання мрії.

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