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Лідер Баварії подарував дружині новий літак — про кого йдеться

15 листопада 2024 16:41
Станіслав Костюк - Редактор
Томас Мюллер зробив дружині подарунок вартістю 2,5 млн доларів
Томас Мюллер під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній капітан мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер зробив розкішний подарунок своїй дружині. Не кожна дружина футболіста може похвалитися наявністю власного літака.

Ліза Мюллер має таку можливість, повідомляє Bunte.de.

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Томас та Ліза Мюллер
Томас Мюллер із дружиною Лізою. Фото: Instagram

Дружина Мюллера хоче літати

Томас та Ліза Мюллер одружуються з 2009 року. Футболіст неодноразово публічно освідчувався дружині в коханні та повторював, що вона є для нього надійною підтримкою. Вони разом володіють конефермою, багато подорожують та вважаються зразковою парою.

Самолет Лизы Мюллер
Літак Лізи Мюллер. Фото: Instagram

Нещодавно стало відомо, що Томас та Ліза сильно посварилися. Півзахисник "Баварії" навіть відписався від дружини у соціальних мережах. Однак досить швидко подружжя помирилося, причому Мюллер зробив дружині гарний подарунок. Він купив для неї літак Pilatus PC-12/45 2004 випуску. Вартість такої моделі сягає 2,5 млн євро.

Ліза Мюллер мріє отримати ліцензію пілота та проходить навчання у спеціальному центрі біля Інгольштадта (Баварія). Томас допоміг дружині наблизитись до виконання мрії.

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спорт футбол Баварія Збірна Німеччини з футболу Томас Мюллер дружини футболістів

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