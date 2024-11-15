Томас Мюллер сделал жене подарок стоимостью 2,5 млн долларов

Томас Мюллер во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Бывший капитан мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер сделал роскошный подарок своей супруге. Не каждая жена футболиста может похвастаться наличием собственного самолета.

У Лизы Мюллер есть такая возможность, сообщает Bunte.de.

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Карьера Томаса Мюллера совсем скоро завершится, но сейчас он остается одним из самых высокооплачиваемых немецких спортсменов. Полузащитник "Баварии" может себе позволить сделать очень дорогой подарок любимому человеку.

Томас Мюллер с женой Лизой. Фото: Instagram

Жена Мюллера хочет летать

Томас и Лиза Мюллер состоят в браке с 2009 года. Футболист неоднократно публично признавался супруге в любви и повторял, что она является для него надежной поддержкой. Они вместе владеют конефермой, много путешествуют и считаются образцовой парой.

Самолет Лизы Мюллер. Фото: Instagram

Недавно стало известно, что Томас и Лиза сильно поссорились. Полузащитник "Баварии" даже отписался от жены в социальных сетях. Однако достаточно быстро супруги помирились, причем Мюллер сделал жене красивый подарок. Он купил для нее самолет Pilatus PC-12/45 2004 года выпуска. Стоимость такой модели доходит до 2,5 млн евро.

Лиза Мюллер мечтает получить лицензию пилота и проходит обучение в специальном центре возле Ингольштадта (Бавария). Томас помог супруге приблизиться к выполнению мечты.

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