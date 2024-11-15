Томас Мюллер сделал жене подарок стоимостью 2,5 млн долларов

Лидер Баварии подарил жене новый самолет — о ком речь
Бывший капитан мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер сделал роскошный подарок своей супруге. Не каждая жена футболиста может похвастаться наличием собственного самолета.
У Лизы Мюллер есть такая возможность, сообщает Bunte.de.
Карьера Томаса Мюллера совсем скоро завершится, но сейчас он остается одним из самых высокооплачиваемых немецких спортсменов. Полузащитник "Баварии" может себе позволить сделать очень дорогой подарок любимому человеку.
Жена Мюллера хочет летать
Томас и Лиза Мюллер состоят в браке с 2009 года. Футболист неоднократно публично признавался супруге в любви и повторял, что она является для него надежной поддержкой. Они вместе владеют конефермой, много путешествуют и считаются образцовой парой.
Недавно стало известно, что Томас и Лиза сильно поссорились. Полузащитник "Баварии" даже отписался от жены в социальных сетях. Однако достаточно быстро супруги помирились, причем Мюллер сделал жене красивый подарок. Он купил для нее самолет Pilatus PC-12/45 2004 года выпуска. Стоимость такой модели доходит до 2,5 млн евро.
Лиза Мюллер мечтает получить лицензию пилота и проходит обучение в специальном центре возле Ингольштадта (Бавария). Томас помог супруге приблизиться к выполнению мечты.
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