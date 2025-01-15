Мудрик отримав несподівану підтримку від партнера по збірній України

Михайло Мудрик у складі "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Лідер збірної України Михайло Мудрик чекає на результати другої допінг-проби. Якщо він виявиться позитивним, футболіста можуть дискваліфікувати на строк до чотирьох років.

Партнери по національній команді впевнені в невинності футболіста "Челсі", повідомляє YouTube-канал "ВДИНАМО".

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Михайло Мудрик уже кілька місяців не виходить на поле через те, що в його організмі було виявлено заборонену речовину. Футболіст не знає, як допінг потрапив у його кров. Представники "Челсі" та збірної України заперечують причетність до цього інциденту.

У цій ситуації Мудрик ризикує залишитися наодинці з проблемою, яка може серйозно вплинути на його кар'єру. Але друзі та партнери по команді Михайла не відвернулися від нього.

Олександр Піхальонок у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Підтримка з "Динамо"

Один із лідерів київської команди Олександр Піхальонок запевнив, що перебуває на зв'язку з Михайлом Мудриком. І сам хавбек, і багато гравців "Динамо" не вірять у те, що півзахисник "Челсі" міг свідомо прийняти допінг.

"Сподіваюся, Міша доведе, що злого умислу в цій історії не було. Я бажаю йому якнайшвидше повернутися на футбольне поле. Ми віримо, що все буде добре", — заявив Піхальонок.

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