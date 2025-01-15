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Лидер Динамо красноречиво оценил скандал с допингом Мудрика

15 января 2025 15:20
Станислав Костюк - Редактор
Мудрик получил неожиданную поддержку от партнера по сборной Украины
Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/
Станислав Костюк - Редактор

Лидер сборной Украины Михаил Мудрик ждет результаты второй допинг-пробы. Если он окажется положительным, футболиста могут дисквалифицировать на срок до четырех лет.

Партнеры по национальной команде уверены в невиновности футболиста "Челси", сообщает YouTube-канал "ВДИНАМО". 

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Михаил Мудрик уже несколько месяцев не выходит на поле из-за того, что в его организме было обнаружено запрещенное вещество. Футболист не знает, как допинг попал в его кровь. Представители "Челси" и сборной Украины отрицают причастность к этому инциденту. 

В этой ситуации Мудрик рискует остаться наедине с проблемой, которая может серьезно повлиять на его карьеру. Но друзья и партнеры по команде Михаила не отвернулись от него. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Поддержка из "Динамо" 

Один из лидеров киевской команды Александр Пихаленок заверил, что находится на связи с Михаилом Мудриком. И сам хавбек, и многие игроки "Динамо" не верят в то, что полузащитник "Челси" мог сознательно принять допинг. 

"Надеюсь, Миша докажет, что злого умысла в этой истории не было. Я желаю ему как можно быстрее вернуться на футбольное поле. Мы верим, что все будет хорошо", — заявил Пихаленок. 

Напомним, сразу у нескольких сборных Украины появятся новые главный тренеры — УАФ составила список специалистов. 

Один из лидеров сборной Украины может перейти в мюнхенскую "Баварию" во время летнего межсезонья. 

Известный украинский журналист вступил в конфликт с тренером "Динамо" Игорем Суркисом. 

Сразу несколько футболистов "Ингульца" требуют расторжения контрактов с этим клубом. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Михаил Мудрик допинг Александр Пихаленок

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14:58 Военные и гражданские — из плена вернули еще 25 украинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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