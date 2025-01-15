Мудрик получил неожиданную поддержку от партнера по сборной Украины

Лидер Динамо красноречиво оценил скандал с допингом Мудрика
Лидер сборной Украины Михаил Мудрик ждет результаты второй допинг-пробы. Если он окажется положительным, футболиста могут дисквалифицировать на срок до четырех лет.
Партнеры по национальной команде уверены в невиновности футболиста "Челси", сообщает YouTube-канал "ВДИНАМО".
Михаил Мудрик уже несколько месяцев не выходит на поле из-за того, что в его организме было обнаружено запрещенное вещество. Футболист не знает, как допинг попал в его кровь. Представители "Челси" и сборной Украины отрицают причастность к этому инциденту.
В этой ситуации Мудрик рискует остаться наедине с проблемой, которая может серьезно повлиять на его карьеру. Но друзья и партнеры по команде Михаила не отвернулись от него.
Поддержка из "Динамо"
Один из лидеров киевской команды Александр Пихаленок заверил, что находится на связи с Михаилом Мудриком. И сам хавбек, и многие игроки "Динамо" не верят в то, что полузащитник "Челси" мог сознательно принять допинг.
"Надеюсь, Миша докажет, что злого умысла в этой истории не было. Я желаю ему как можно быстрее вернуться на футбольное поле. Мы верим, что все будет хорошо", — заявил Пихаленок.
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