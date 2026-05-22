Дібанго поскаржився на Кривбас, який не віддає гравцю борг

Іван Дібанго на трибуні. Фото: instagram.com/didifififtyfive/

Камерунський захисник "Кривбасу" Іван Дібанго вступив у конфлікт із клубом. Гравець заявив, що перед відходом із команди хоче домогтися виплати боргу. Йдеться про зарплату за кілька місяців.

Замість грошей "Кривбас" купив гравцеві квиток на літак, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Наприкінці червня в Івана Дібанго закінчується термін дії контракту з "Кривбасом". Клуб із Кривого Рогу хотів продовжити угоду з 23-річним футболістом, але той відповів відмовою. Захисник, який виступав за українську команду з 2023 року, хоче отримати повний розрахунок.

Іван Дібанго (ліворуч) із Віктором Циганковим. Фото: УНІАН

Проблеми Дібанго в "Кривбасі"

Футболіст повідомив, що прибув до клубної бухгалтерії для отримання боргу із зарплати. Дібанго розповів, що йому не платили з березня 2026 року. Це стосується як окладу, так і бонусів.

Однак працівники бухгалтерії пішли додому, і Іван вирішив переночувати в будівлі, щоб дочекатися їхнього повернення. Камерунець заявив, що замість зарплати йому забронювали квиток на рейс, що він вважає незрозумілим ходом з боку "Кривбасу".

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про першого суперника Златана Ібрагімовича після рішення розпочати боксерську кар'єру.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що на захисника збірної України Іллю Забарного звернув увагу ще один гранд.