Юрій Вернидуб назвав червоно-чорну форму Кривбасу "бандерівською"

Вернидуб заявив, що у Кривбасу тепер "бандерівська" форма
В 11-му турі Української прем’єр-ліги "Кривбас" у Кривому Розі зіграв з черкаським ЛНЗ. Матч завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.
"Кривбас" зіграв цей матч у новій третій формі. Після гри головний тренер клубу Юрій Вернидуб на пресконференції висловився щодо нового екіпірування.
Вернидуб радий, що команда буде червоно-чорною
Вернидуба запитали, чи сподобалась йому патріотична червоно-чорна форма команди.
Тренер у відповідь у позитивному ключі назвав її "бандерівською".
За словами Вернидуба, він радий тому, що команда зіграла у кольорах, які символізують свободу та вільну Україну.
"Форма класна, наша бандерівська. Радий, що ми вперше зіграли у червоно-чорних кольорах. Це кольори нашої свободи, вільної України. Всій команді дуже сподобалась", — сказав Вернидуб.
Після 11 турів чемпіонату України "Кривбас" вийшов на п’яте місце в турнірній таблиці, обійшовши на два бали ЛНЗ.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх різко висловилася про мера Дніпра Бориса Філатова.
Колишній тренер збірної України та "Динамо" зробив прогноз на матч киян із "Шахтарем".
Вболівальники житомирського "Полісся" розкритикували роботу головного тренера Імада Ашура і попросили президента втрутитися.
Читайте Новини.LIVE!