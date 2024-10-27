Юрій Вернидуб назвав червоно-чорну форму Кривбасу "бандерівською"

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

В 11-му турі Української прем’єр-ліги "Кривбас" у Кривому Розі зіграв з черкаським ЛНЗ. Матч завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.

"Кривбас" зіграв цей матч у новій третій формі. Після гри головний тренер клубу Юрій Вернидуб на пресконференції висловився щодо нового екіпірування.

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Вернидуба запитали, чи сподобалась йому патріотична червоно-чорна форма команди.

Тренер у відповідь у позитивному ключі назвав її "бандерівською".

Гравці "Кривбасу" в матчі з ЛНЗ. Фото: "Кривбас"

За словами Вернидуба, він радий тому, що команда зіграла у кольорах, які символізують свободу та вільну Україну.

"Форма класна, наша бандерівська. Радий, що ми вперше зіграли у червоно-чорних кольорах. Це кольори нашої свободи, вільної України. Всій команді дуже сподобалась", — сказав Вернидуб.

Нова форма "Кривбасу" на гравцях. Фото: "Кривбас"

Вид ззаду на нову форму "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Після 11 турів чемпіонату України "Кривбас" вийшов на п’яте місце в турнірній таблиці, обійшовши на два бали ЛНЗ.

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