Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ротань пояснив, чому Олександрія йде на першому місці в УПЛ arrow

Ротань пояснив, чому Олександрія йде на першому місці в УПЛ

26 жовтня 2024 18:31
Станіслав Костюк - Редактор
Ротань пояснив лідерську позицію Олександрії в УПЛ
Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/fcolexandriya/
Станіслав Костюк - Редактор

У матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги "Олександрія" зуміла обіграти "Інгулець" з рахунком 2:1. Ця перемога дозволила команді Руслана Ротаня повернутися на перше місце у турнірній таблиці.

Ротань розкрив секрет лідерства своїх підопічних в інтерв'ю УПЛ ТБ.

Читайте також:

Нинішнього сезону "Олександрія" почала забивати більше м'ячів після розіграшу стандартних положень. Руслан Ротань підтвердив, що команда постійно награє взаємодію у таких ситуаціях. Однак є й інші аспекти, які тренерський штаб намагається покращити.

Олександрія
Гравці "Олександрії" та "Інгульця" перед матчем. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Що Ротань сказав про лідерство "Олександрії"

Тренер назвав недолік своїх підопічних. Йдеться про недостатньо високу реалізацію моментів. У кожному матчі футболісти "Олександрії" забивають лише один гол за чотири атаки. Ротань пообіцяв виправити цю тенденцію.

"Завтра нам потрібно буде думати про кубковий матч, готуватися. Через 4 дні у нас дуже важливий матч, де ми повинні тримати марку та працювати з першої до останньої хвилини", — розповів тренер.

Руслан Ротань додав, що обов'язково подивиться протистояння "Динамо" з "Шахтарем", доки гравці "Олександрії" відпочиватимуть.

Нагадаємо, стала відома зарплата Олександра Зінченка у лондонському "Арсеналі".

Форвард збірної України Артем Довбик назвав своє прізвисько в італійській "Ромі".

А олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх прокоментувала ставлення до мера Дніпра Бориса Філатова.

футбол Руслан Ротань спорт УПЛ Олександрія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:41 NASA вимагає розслідування зв'язку між Маском та Путіним

18:39 Блокпости по Одесі — що перевіряють військові та правоохоронці

18:31 Ротань пояснив, чому Олександрія йде на першому місці в УПЛ

18:25 Синоптики попередили харків'ян про сильний туман завтра

18:20 Газета WP вперше нікого не підтримала на виборах президента США

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

18:04 Посадовця Львівського ТЦК затримали на передачі хабаря

17:58 В Одеській області народився малюк в кареті швидкої допомоги

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

17:43 У Дніпрі збільшилася кількість жертв російської атаки

17:32 Росіяни на ТОТ активізували примусову мобілізацію чоловіків

18:41 NASA вимагає розслідування зв'язку між Маском та Путіним

18:39 Блокпости по Одесі — що перевіряють військові та правоохоронці

18:31 Ротань пояснив, чому Олександрія йде на першому місці в УПЛ

18:25 Синоптики попередили харків'ян про сильний туман завтра

18:20 Газета WP вперше нікого не підтримала на виборах президента США

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

18:04 Посадовця Львівського ТЦК затримали на передачі хабаря

17:58 В Одеській області народився малюк в кареті швидкої допомоги

17:43 У Дніпрі збільшилася кількість жертв російської атаки

17:32 Росіяни на ТОТ активізували примусову мобілізацію чоловіків

17:28 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра потеплішає до +19 °С

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці