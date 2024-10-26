Ротань пояснив лідерську позицію Олександрії в УПЛ

Ротань пояснив, чому Олександрія йде на першому місці в УПЛ
У матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги "Олександрія" зуміла обіграти "Інгулець" з рахунком 2:1. Ця перемога дозволила команді Руслана Ротаня повернутися на перше місце у турнірній таблиці.
Ротань розкрив секрет лідерства своїх підопічних в інтерв'ю УПЛ ТБ.
Нинішнього сезону "Олександрія" почала забивати більше м'ячів після розіграшу стандартних положень. Руслан Ротань підтвердив, що команда постійно награє взаємодію у таких ситуаціях. Однак є й інші аспекти, які тренерський штаб намагається покращити.
Що Ротань сказав про лідерство "Олександрії"
Тренер назвав недолік своїх підопічних. Йдеться про недостатньо високу реалізацію моментів. У кожному матчі футболісти "Олександрії" забивають лише один гол за чотири атаки. Ротань пообіцяв виправити цю тенденцію.
"Завтра нам потрібно буде думати про кубковий матч, готуватися. Через 4 дні у нас дуже важливий матч, де ми повинні тримати марку та працювати з першої до останньої хвилини", — розповів тренер.
Руслан Ротань додав, що обов'язково подивиться протистояння "Динамо" з "Шахтарем", доки гравці "Олександрії" відпочиватимуть.
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