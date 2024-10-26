Ротань объяснил лидерскую позицию Александрии в УПЛ

Ротань объяснил, почему Александрия идет на первом месте в УПЛ
В матче 11 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" сумела обыграть "Ингулец" со счетом 2:1. Эта победа позволила команде Руслана Ротаня вернуться на первое место в турнирной таблице.
Ротань раскрыл секрет лидерства своих подопечных в интервью УПЛ ТБ.
В нынешнем сезоне "Александрия" стала забивать больше мячей после розыгрыша стандартных положений. Руслан Ротань подтвердил, что команда постоянно наигрывает взаимодействие в таких ситуациях. Однако есть и другие аспекты, которые тренерский штаб пытается улучшить.
Что Ротань сказал о лидерстве "Александрии"
Тренер назвал недостаток своих подопечных. Речь идет о недостаточно высокой реализации моментов. В каждом матче футболисты "Александрии" забивают всего один гол за четыре атаки. Ротань пообещал исправить эту тенденцию.
"Завтра нам нужно будет думать о кубковом матче, готовиться. Через 4 дня у нас очень важный матч, где мы должны держать марку и работать с первой до последней минуты", — рассказал тренер.
Руслан Ротань добавил, что обязательно посмотрит противостояние "Динамо" с "Шахтером", пока игроки "Александрии" будут отдыхать.
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