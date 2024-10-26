Ротань объяснил лидерскую позицию Александрии в УПЛ

Тренер Руслан Ротань перед матчем. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

В матче 11 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" сумела обыграть "Ингулец" со счетом 2:1. Эта победа позволила команде Руслана Ротаня вернуться на первое место в турнирной таблице.

Ротань раскрыл секрет лидерства своих подопечных в интервью УПЛ ТБ.

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В нынешнем сезоне "Александрия" стала забивать больше мячей после розыгрыша стандартных положений. Руслан Ротань подтвердил, что команда постоянно наигрывает взаимодействие в таких ситуациях. Однако есть и другие аспекты, которые тренерский штаб пытается улучшить.

Игроки "Александрии" и "Ингульца" перед матчем. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Что Ротань сказал о лидерстве "Александрии"

Тренер назвал недостаток своих подопечных. Речь идет о недостаточно высокой реализации моментов. В каждом матче футболисты "Александрии" забивают всего один гол за четыре атаки. Ротань пообещал исправить эту тенденцию.

"Завтра нам нужно будет думать о кубковом матче, готовиться. Через 4 дня у нас очень важный матч, где мы должны держать марку и работать с первой до последней минуты", — рассказал тренер.

Руслан Ротань добавил, что обязательно посмотрит противостояние "Динамо" с "Шахтером", пока игроки "Александрии" будут отдыхать.

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