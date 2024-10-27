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Вернидуб заявил, что у Кривбасса теперь "бандеровская" форма

27 октября 2024 11:48
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Юрий Вернидуб назвал красно-черную форму Кривбасса "бандеровской"
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В 11-м туре Украинской премьер-лиги "Кривбасс" в Кривом Роге сыграл с черкасским ЛНЗ. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

"Кривбасс" сыграл этот матч в новой третьей форме. После игры главный тренер клуба Юрий Вернидуб на пресс-конференции высказался о новой экипировке.

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Вернидуба спросили, понравилась ли ему патриотическая красно-черная форма команды.

Тренер в ответ в положительном ключе назвал ее "бандеровской".

Кривбасс
Игроки "Кривбасса" в матче с ЛНЗ. Фото: "Кривбасс"

По словам Вернидуба, он рад тому, что команда сыграла в цветах, символизирующих свободу и вольной Украины.

"Форма классная, наша бандеровская. Рад, что мы впервые сыграли в красно-черных цветах. Это цвет нашей свободы, вольной Украины. Всей команде очень понравилась", — сказал Вернидуб.

Кривбасс
Новая форма "Кривбасса" на игроках. Фото: "Кривбасс"
Кривбасс
Вид сзади на новую форму "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

После 11 туров чемпионата Украины "Кривбасс" вышел на пятое место в турнирной таблице, обойдя на два балла ЛНЗ.

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