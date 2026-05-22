Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лидер Кривбасса пожаловался на действия руководства клуба

Лидер Кривбасса пожаловался на действия руководства клуба

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 13:37
Дибанго пожаловался на Кривбасс, который не отдает игроку долги
Иван Дибанго на трибуне. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго вступил в конфликт с клубом. Игрок заявил, что перед уходом из команды хочет добиться выплаты долга. Речь идет о зарплате за несколько месяцев. 

Вместо денег "Кривбасс" купил игроку билет на самолет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

В конце июня у Ивана Дибанго заканчивается срок действия контракта с "Кривбассом". Клуб из Кривого Рога хотел продлить соглашение с 23-летним футболистом, но тот ответил отказом. Защитник, выступавший за украинскую команду с 2023 года, хочет получить полный расчет. 

Иван Дибанго
Иван Дибанго (слева) с Виктором Цыганковым. Фото: УНИАН

Проблемы Дибанго в "Кривбассе" 

Футболист сообщил, что прибыл в клубную бухгалтерию для поучения долга по зарплате. Дибанго рассказал, что ему не платили с марта 2026 года. Это касается как оклада, так и бонусов. 

Однако работники бухгалтерии ушли домой, и Иван решил переночевать в здании, чтобы дождаться их возвращения. Камерунец заявил, что вместо зарплаты ему забронировали билет на рейс, что он считает непонятным ходом со стороны "Кривбасса". 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о первом сопернике Златана Ибрагимовича после решения начать боксерскую карьеру. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что на защитника сборной Украины Илью Забарного обратил внимание еще один гранд. 

УПЛ Кривбасс Иван Дибанго
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации