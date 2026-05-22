Дибанго пожаловался на Кривбасс, который не отдает игроку долги

Иван Дибанго на трибуне. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго вступил в конфликт с клубом. Игрок заявил, что перед уходом из команды хочет добиться выплаты долга. Речь идет о зарплате за несколько месяцев.

Вместо денег "Кривбасс" купил игроку билет на самолет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

В конце июня у Ивана Дибанго заканчивается срок действия контракта с "Кривбассом". Клуб из Кривого Рога хотел продлить соглашение с 23-летним футболистом, но тот ответил отказом. Защитник, выступавший за украинскую команду с 2023 года, хочет получить полный расчет.

Иван Дибанго (слева) с Виктором Цыганковым. Фото: УНИАН

Проблемы Дибанго в "Кривбассе"

Футболист сообщил, что прибыл в клубную бухгалтерию для поучения долга по зарплате. Дибанго рассказал, что ему не платили с марта 2026 года. Это касается как оклада, так и бонусов.

Однако работники бухгалтерии ушли домой, и Иван решил переночевать в здании, чтобы дождаться их возвращения. Камерунец заявил, что вместо зарплаты ему забронировали билет на рейс, что он считает непонятным ходом со стороны "Кривбасса".

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о первом сопернике Златана Ибрагимовича после решения начать боксерскую карьеру.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что на защитника сборной Украины Илью Забарного обратил внимание еще один гранд.