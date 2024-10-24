Зірковий гравець Роми встиг одужати перед матчем із Динамо

Гравці "Роми" перед матчем. Фото: Reuters/Remo Casilli

Італійська "Рома" здобула посилення складу напередодні важливого єврокубкового матчу з київським "Динамо". Тренер "вовків" Іван Юрич може поставити до складу важливого для команди футболіста.

Один із новачків "Роми" може вийти в основі команди на матч Ліги Європи, повідомляє Sky Sports.

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У рамках третього туру основного етапу Ліги Європи "Рома" прийматиме "Динамо". Київська команда ще не забила жодного гола на турнірі, але тренерський штаб римлян все одно планує додатково зміцнити оборону італійців.

Матс Хуммельс на тренуванні. Фото: Reuters/Remo Casilli

Хто зіграє в основі "Роми"

Колишній футболіст збірної Німеччини Матс Хуммельс перейшов у клуб із Серії А влітку цього року, але через травму не зміг зіграти жодного поєдинку у складі "вовків". Він дебютує за "Рому" у єврокубковому поєдинку проти "Динамо".

Німецький захисник потрапив до заявки на матч чемпіонату Італії з "Інтером", проте так і не з'явився на полі. Проте тренер "Роми" вже оголосив 35-річному ветерану, щоб він був готовий зіграти з перших хвилин проти "Динамо".

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