Звездный игрок Ромы успел выздороветь перед матчем с Динамо

Игроки "Ромы" перед матчем. Фото: Reuters/Remo Casilli

Итальянская "Рома" получила усиление состава накануне важного еврокубкового матча с киевским "Динамо". Тренер "волков" Иван Юрич может поставить в состав важного для команды футболиста.

Один из новичков "Ромы" может выйти в основе команды на матч Лиги Европы, сообщает Sky Sports.

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В рамках третьего тура основного этапа Лиги Европы "Рома" примет "Динамо". Киевская команда еще не забила ни одного гола на турнире, но тренерский штаб римлян все равно планирует дополнительно укрепить оборону итальянской команды.

Матс Хуммельс на тренировке. Фото: Reuters/Remo Casilli

Кто сыграет в основе "Ромы"

Бывший футболист сборной Германии Матс Хуммельс перешел в клуб из Серии А летом этого года, но из-за травмы не смог сыграть ни одного поединка в составе "волков". Он дебютирует за "Рому" в еврокубковом поединке против "Динамо".

Немецкий защитник попал в заявку на матч чемпионата Италии с "Интером", однако так и не появился на поле. Однако тренер "Ромы" уже объявил 35-летнему ветерану, чтобы он был готов сыграть с первых минут против "Динамо".

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