Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер Ромы выздоровел и сможет сыграть против Динамо — о ком речь arrow

Лидер Ромы выздоровел и сможет сыграть против Динамо — о ком речь

24 октября 2024 16:47
Станислав Костюк - Редактор
Звездный игрок Ромы успел выздороветь перед матчем с Динамо
Игроки "Ромы" перед матчем. Фото: Reuters/Remo Casilli
Станислав Костюк - Редактор

Итальянская "Рома" получила усиление состава накануне важного еврокубкового матча с киевским "Динамо". Тренер "волков" Иван Юрич может поставить в состав важного для команды футболиста.

Один из новичков "Ромы" может выйти в основе команды на матч Лиги Европы, сообщает Sky Sports

Читайте также:

В рамках третьего тура основного этапа Лиги Европы "Рома" примет "Динамо". Киевская команда еще не забила ни одного гола на турнире, но тренерский штаб римлян все равно планирует дополнительно укрепить оборону итальянской команды. 

Матс Хуммельс
Матс Хуммельс на тренировке. Фото: Reuters/Remo Casilli

Кто сыграет в основе "Ромы" 

Бывший футболист сборной Германии Матс Хуммельс перешел в клуб из Серии А летом этого года, но из-за травмы не смог сыграть ни одного поединка в составе "волков". Он дебютирует за "Рому" в еврокубковом поединке против "Динамо". 

Немецкий защитник попал в заявку на матч чемпионата Италии с "Интером", однако так и не появился на поле. Однако тренер "Ромы" уже объявил 35-летнему ветерану, чтобы он был готов сыграть с первых минут против "Динамо". 

Напомним, бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук дал оценку российскому футболу. 

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков может стать игроком одного их итальянских клубов. 

Одна из самых красивых спортсменок мира Микела Демайтер снялась в новой откровенной фотосессии.

Динамо Матс Хуммельс Лига Европы ФК Рома (Рим) футбол спорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:58 Не все школьники Одесчины уйдут на осенние каникулы — причина

16:39 Сеть гипермаркетов Ашан уходит из России — какая причина

16:33 Стало известно, какую зарплату получает Залужный в должности посла Украины

16:31 В Харькове прогремел взрыв

16:21 Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину — она в тяжелом состоянии

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

16:20 Маркевич унизил нападающих Шахтера из-за матча Лиги чемпионов

16:09 Редкая возможность – одесский Ботсад приглашает посмотреть экзотические растения

16:04 Киевский ТЦК отремонтирует столовую более чем за 5 млн грн — детали тендера

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

15:26 Российские агенты готовят масштабные провокации в Одессе — что известно

16:58 Не все школьники Одесчины уйдут на осенние каникулы — причина

16:39 Сеть гипермаркетов Ашан уходит из России — какая причина

16:33 Стало известно, какую зарплату получает Залужный в должности посла Украины

16:31 В Харькове прогремел взрыв

16:21 Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину — она в тяжелом состоянии

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

16:20 Маркевич унизил нападающих Шахтера из-за матча Лиги чемпионов

16:09 Редкая возможность – одесский Ботсад приглашает посмотреть экзотические растения

16:04 Киевский ТЦК отремонтирует столовую более чем за 5 млн грн — детали тендера

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

15:26 Российские агенты готовят масштабные провокации в Одессе — что известно

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре