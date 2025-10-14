Судаков уникнув серйозної травми, але поки не гратиме

Лідер збірної України повернеться на поле раніше, ніж очікувалося
Футболіст "Бенфіки" та збірної України Георгій Судаков зможе розпочати тренування уже найближчими днями. Однак навряд чи він вийде на поле цього тижня.
Фізіотерапевт "орлів" Руй Фарія розповів в інтерв'ю A Bola про самопочуття гравця.
Георгій Судаков травмував плече в матчі збірної України проти Ісландії (5:3). Футболіст не зміг дограти поєдинок до фінального свистка і його замінили, а наступного дня він залишив розташування національної команди та поїхав у розташування клубу.
Що відомо про травму Судакова
Хавбек пройшов поглиблене медичне обстеження, яке виявило в нього розтягнення акроміально-ключичного зчленування. Георгій травмував суглоб плеча, що спричинило у гравця біль у всій руці.
Однак Судакову вдалося уникнути серйозної травми, гравець пошкодив не основний суглоб плеча. Він відчуватиме дискомфорт у найближчі кілька днів, але незабаром зможе повернутися до тренувань. Попри це головний тренер "орлів" Жозе Моурінью навряд чи випустить українця на матч проти "Шавіша" у п'ятницю, 17 жовтня. Судакову нададуть додатковий час для повного відновлення.
"Бенфіка" здобула 5 перемог у перших 8 турах чемпіонату Португалії та посідає 3 місце. Команда відстає від лідируючого "Порту" на чотири бали.
