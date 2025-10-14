Судаков уникнув серйозної травми, але поки не гратиме

Георгій Судаков у матчі за "Бенфіку". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Футболіст "Бенфіки" та збірної України Георгій Судаков зможе розпочати тренування уже найближчими днями. Однак навряд чи він вийде на поле цього тижня.

Фізіотерапевт "орлів" Руй Фарія розповів в інтерв'ю A Bola про самопочуття гравця.

Георгій Судаков травмував плече в матчі збірної України проти Ісландії (5:3). Футболіст не зміг дограти поєдинок до фінального свистка і його замінили, а наступного дня він залишив розташування національної команди та поїхав у розташування клубу.

Георгій Судаков у Португалії. Фото: Reuters/Rita Franca

Що відомо про травму Судакова

Хавбек пройшов поглиблене медичне обстеження, яке виявило в нього розтягнення акроміально-ключичного зчленування. Георгій травмував суглоб плеча, що спричинило у гравця біль у всій руці.

Однак Судакову вдалося уникнути серйозної травми, гравець пошкодив не основний суглоб плеча. Він відчуватиме дискомфорт у найближчі кілька днів, але незабаром зможе повернутися до тренувань. Попри це головний тренер "орлів" Жозе Моурінью навряд чи випустить українця на матч проти "Шавіша" у п'ятницю, 17 жовтня. Судакову нададуть додатковий час для повного відновлення.

"Бенфіка" здобула 5 перемог у перших 8 турах чемпіонату Португалії та посідає 3 місце. Команда відстає від лідируючого "Порту" на чотири бали.

