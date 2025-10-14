Судаков избежал серьезной травмы, но пока не будет играть

Георгий Судаков в матче за "Бенфику". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Футболист "Бенфики" и сборной Украины Георгий Судаков сможет приступить к тренировкам уже в ближайшие дни. Однако вряд ли он выйдет на поле на этой неделе.

Физиотерапевт "орлов" Руй Фария рассказал в интервью A Bola о самочувствии игрока.

Георгий Судаков травмировал плечо в матче сборной Украины против Исландии (5:3). Футболист не смог доиграть поединок до финального свистка и был заменен, а на следующий день покинул расположение национальной команды и уехал в расположение клуба.

Георгий Судаков в Португалии. Фото: Reuters/Rita Franca

Что известно о травме Судакова

Хавбек прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него растяжение акромиально-ключичного сочленения. Георгий травмировал сустав плеча, что вызвало у игрока боли во всей руке.

Однако Судакову удалось избежать серьезной травмы, игрок повредил не основной сустав плеча. Он будет чувствовать дискомфорт в ближайшие несколько дней, но вскоре сможет вернуться к тренировкам. Несмотря на это главный тренер "орлов" Жозе Моуринью вряд ли выпустить украинца на матч против "Шавиша" в пятницу, 17 октября. Судакову предоставят дополнительное время для полного восстановления.

"Бенфика" одержала 5 побед в первых 8 турах чемпионата Португалии и занимает 3 место. Команда отстает от лидирующего "Порту" на четыре балла.

