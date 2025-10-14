Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лидер сборной Украины вернется на поле раньше, чем ожидалось

Лидер сборной Украины вернется на поле раньше, чем ожидалось

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 16:07
Судаков избежал серьезной травмы, но пока не будет играть
Георгий Судаков в матче за "Бенфику". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Футболист "Бенфики" и сборной Украины Георгий Судаков сможет приступить к тренировкам уже в ближайшие дни. Однако вряд ли он выйдет на поле на этой неделе. 

Физиотерапевт "орлов" Руй Фария рассказал в интервью A Bola о самочувствии игрока. 

Реклама
Читайте также:

Георгий Судаков травмировал плечо в матче сборной Украины против Исландии (5:3). Футболист не смог доиграть поединок до финального свистка и был заменен, а на следующий день покинул расположение национальной команды и уехал в расположение клуба. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков в Португалии. Фото: Reuters/Rita Franca

Что известно о травме Судакова 

Хавбек прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него растяжение акромиально-ключичного сочленения. Георгий травмировал сустав плеча, что вызвало у игрока боли во всей руке. 

Однако Судакову удалось избежать серьезной травмы, игрок повредил не основной сустав плеча. Он будет чувствовать дискомфорт в ближайшие несколько дней, но вскоре сможет вернуться к тренировкам. Несмотря на это главный тренер "орлов" Жозе Моуринью вряд ли выпустить украинца на матч против "Шавиша" в пятницу, 17 октября. Судакову предоставят дополнительное время для полного восстановления. 

"Бенфика" одержала 5 побед в первых 8 турах чемпионата Португалии и занимает 3 место. Команда отстает от лидирующего "Порту" на четыре балла. 

Напомним, Йожеф Сабо призвал Сергея Реброва не игнорировать одного из опытных футболистов сборной Украины. 

Бывший менеджер братьев Кличко назвал мечту Александра Усика, которую боксеру будет сложно осуществить. 

Один из футболистов "Барселоны" получил похвалу от бывшего тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Бенфика Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации