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Литовську спортсменку зняли з турніру за цькування Росії — деталі

14 грудня 2024 13:47
Станіслав Костюк - Редактор
Литовська спортсменка Дудайте принизила Росію на турнірі в Угорщині
Корнелія Дудайте під час змагання. Фото: instagram.com/smoltown.girl/
Станіслав Костюк - Редактор

У столиці Угорщини Будапешті триває міжнародний турнір із функціонального спорту. Російські атлети спровокували під час змагань серйозний скандал.

Спортсменку з Литви дискваліфікували через протест проти участі росіян, повідомляє Postimees Sport.

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Організатори турніру у Будапешті дозволили російським та білоруським спортсменам виступати не під нейтральними прапорами, як було заявлено, а під національними прапорами. Це розлютило багатьох атлетів з інших країн, а Корнелія Дудайте з Литви публічно відповіла на це рішення.

Корнелія Дудайте
Корнелія Дудайте з її футболку. Фото: instagram.com/smoltown.girl/

За що дискваліфікували Дудайте

Молода спортсменка вийшла на турнір у футболці з принтом make russia small again ("зробіть Росію знову маленькою" — Ред.). У Будапешті швидко відреагували на це рішення та попросили дівчину зняти футболку та прибрати фотографії з нею із соціальних мереж.

Коли Дудайте відмовилася, її просто дискваліфікували організатори турніру. У відповідь на це Федерація функціонального фітнесу Литви відвезла до турніру всіх атлетів із цієї країни, оголосивши бойкот організаторам. У Литві назвали їхні дії недбалістю, яка несумісна зі спортивними цінностями.

Нагадаємо, колишнього футболіста збірної України було затримано співробітниками ТЦК під час сімейного відпочинку.

Один із легіонерів київського "Динамо" поспівчував іншим іноземним футболістам, які виступають в Україні.

Керівництво мадридського "Реалу" вже шукає заміну головному тренеру команди італійцеві Карло Анчелотті.

скандал Литва спорт Угорщина російські спортсмени

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