Литовська спортсменка Дудайте принизила Росію на турнірі в Угорщині

Корнелія Дудайте під час змагання. Фото: instagram.com/smoltown.girl/

У столиці Угорщини Будапешті триває міжнародний турнір із функціонального спорту. Російські атлети спровокували під час змагань серйозний скандал.

Спортсменку з Литви дискваліфікували через протест проти участі росіян, повідомляє Postimees Sport.

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Організатори турніру у Будапешті дозволили російським та білоруським спортсменам виступати не під нейтральними прапорами, як було заявлено, а під національними прапорами. Це розлютило багатьох атлетів з інших країн, а Корнелія Дудайте з Литви публічно відповіла на це рішення.

Корнелія Дудайте з її футболку. Фото: instagram.com/smoltown.girl/

За що дискваліфікували Дудайте

Молода спортсменка вийшла на турнір у футболці з принтом make russia small again ("зробіть Росію знову маленькою" — Ред.). У Будапешті швидко відреагували на це рішення та попросили дівчину зняти футболку та прибрати фотографії з нею із соціальних мереж.

Коли Дудайте відмовилася, її просто дискваліфікували організатори турніру. У відповідь на це Федерація функціонального фітнесу Литви відвезла до турніру всіх атлетів із цієї країни, оголосивши бойкот організаторам. У Литві назвали їхні дії недбалістю, яка несумісна зі спортивними цінностями.

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