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Литовскую спортсменку сняли с турнира за травлю России — детали

14 декабря 2024 13:47
Станислав Костюк - Редактор
Литовская спортсменка Дудайте унизила Россию на турнире в Венгрии
Корнелия Дудайте во время соревнования. Фото: instagram.com/smoltown.girl/
Станислав Костюк - Редактор

В столице Венгрии Будапеште продолжается международный турнир по функциональному спорту. Российские атлеты спровоцировали во время соревнований серьезный скандал

Спортсменку из Литвы дисквалифицировали из-за протеста против участия россиян, сообщает Postimees Sport

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Организаторы турнира в Будапеште позволили российским и белорусским спортсменам выступать не под нейтральными флагами, как было заявлено, а под национальными знаменами. Это разозлило многих атлетов из других стран, а Корнелия Дудайте из Литвы публично ответила на это решение. 

Корнелия Дудайте
Корнелия Дудайте с ее футболка. Фото: instagram.com/smoltown.girl/

За что дисквалифицировали Дудайте

Молодая спортсменка вышла на турнир в футболке с принтом "make russia small again" ("сделайте Россию снова маленькой" — Ред.). В Будапеште быстро отреагировали на это решение и попросили девушку снять футболку и убрать фотографии с ней из социальных сетей. 

Когда Дудайте отказалась, ее просто дисквалифицировали организаторы турнира. В ответ на это Федерация функционального фитнеса Литвы увезла в турнира всех атлетов из этой страны, объявив бойкот организаторам. В Литве назвали их действия халатностью, которая несовместима со спортивными ценностями. 

Напомним, бывший футболист сборной Украины был задержан сотрудниками ТЦК во время семейного отдыха. 

Один из легионеров киевского "Динамо" посочувствовал другим иностранным футболистам, которые выступают в Украине. 

Руководство мадридского "Реала" уже ищет замену главному тренеру команды итальянцу Карло Анчелотти. 

скандал Литва спорт Венгрия российские спортсмены

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