Слот не допоможе Ліверпулю у важливих іграх через дискваліфікацію

Тренер Арне Слот дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Phil Noble

Основний претендент на чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі залишився без головного тренера. Арне Слот і його помічник Сіпке Хулсхофф дискваліфіковані.

Фахівці не зможуть бути присутніми біля ігрового поля під час важливих матчів, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Арне Слот та Вірджіл Ван Дейк. Фото: Reuters/Phil Noble

Неприємні наслідки для "Ліверпуля"

Однак "червоні" отримали додаткове покарання. Футбольна асоціація Англії вивчила суперечливі епізоди цього протистояння. За мотивами розслідування стало відомо, що "Ліверпуль" проведе декілька наступних матчів без свого головного тренера.

Арне Слот та його асистент Сіпке Хулсхофф дискваліфіковані терміном на два поєдинки через свою поведінку під час матчу з "Евертоном". Вони також заплатять штраф у розмірі 70 і 7 тисяч фунтів стерлінгів відповідно.

Слот пропустить матчі проти "Ньюкасла" (26 лютого) та "Саутгемптона" (8 березня). У цей час керувати грою "Ліверпуля" з лави запасних буде колишній футболіст збірної Нідерландів Джон Гейтінга.

"Ліверпуль" залишається лідером турнірної таблиці АПЛ. "Червоні" випереджають "Арсенал" на 11 балів, але у "канонірів" є матч у запасі.

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