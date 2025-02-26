Слот не поможет Ливерпулю в важных играх из-за дисквалификации

Тренер Арне Слот благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Phil Noble

Основной претендент на чемпионский титул в английской Премьер-лиге остался без главного тренера. Арне Слот и его помощник Сипке Хулсхофф дисквалифицированы.

Специалисты не смогут присутствовать возле игрового поля во время важных матчей, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Арне Слот и Вирджил Ван Дейк. Фото: Reuters/Phil Noble

Неприятные последствия для "Ливерпуля"

Однако "красные" получили дополнительное наказание. Футбольная ассоциация Англии изучила противоречивые эпизоды этого противостояния. По мотивам расследования стало известно, что "Ливерпуль" проведет несколько следующих матчей без своего главного тренера.

Арне Слот и его ассистент Сипке Хулсхофф дисквалифицированы сроком на два поединка из-за своего поведения во время матча с "Эвертоном". Они также заплатят штраф в размере 70 и 7 тысяч фунтов стерлингов соответственно.

Слот пропустит матчи против "Ньюкасла" (26 февраля) и "Саутгемптона" (8 марта). В этом время руководить игрой "Ливерпуля" со скамейки запасных будет бывший футболист сборной Нидерландов Джон Хейтинга.

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