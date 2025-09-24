Відео
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Спорт Ліверпуль втратив майбутню зірку у важкому матчі

Ліверпуль втратив майбутню зірку у важкому матчі

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:45
Арне Слот розповів про кадрову втрату Ліверпуля через травму
Тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Англійський "Ліверпуль" вийшов до четвертого раунду Кубка ліги, але перемога над "Саутгемптоном" виявилася затьмарена серйозним інцидентом. У другому таймі постраждав молодий футболіст команди Джованні Леоні, який дебютував за клуб в офіційному матчі.

Італійський захисник впевнено діяв у центрі оборони, але після невдалого падіння біля лінії поля опинився на газоні в сильному болю, повідомляє Mirror.

Медичний штаб довго надавав Джованні Леоні допомогу, а потім відвіз футболіста з поля на ношах. Травмованого гравця замінили на Мілоша Керкеза, а тривога вболівальників посилилася тим, що футболіст нещодавно отримав перший виклик до національної збірної Італії. Тепер під питанням не тільки його повернення в найближчі матчі, а й продовження дебютного сезону на "Енфілді".

Джованни Леони
Джованні Леоні під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Що відомо про Джованні Леоні

Попри неприємний епізод, "Ліверпуль" зумів довести гру до перемоги. Голи Александра Ісака та Уго Екітіке дозволили команді пройти далі, хоча радість від успіху виявилася змазаною звістками про стан молодого захисника.

"Він почувався погано одразу після падіння, і це тривожний знак. Зазвичай подібні ситуації потребують часу для точного діагнозу, тому все стане зрозуміло завтра. Настрій гравця говорить сам за себе, але ми повинні дочекатися обстеження. Сподіваюся, що все обійдеться", — повідомив після матчу головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України відповів на чутки про запрошення очолити національну команду.

Який вигляд має польська спортсменка Марія Жодзик, яка втекла з Білорусі через тиск з боку режиму.

Київське "Динамо" чекає важливе рішення від УЄФА, яке визначить залишок сезону для команди.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
