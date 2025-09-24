Арне Слот розповів про кадрову втрату Ліверпуля через травму

Тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Англійський "Ліверпуль" вийшов до четвертого раунду Кубка ліги, але перемога над "Саутгемптоном" виявилася затьмарена серйозним інцидентом. У другому таймі постраждав молодий футболіст команди Джованні Леоні, який дебютував за клуб в офіційному матчі.

Італійський захисник впевнено діяв у центрі оборони, але після невдалого падіння біля лінії поля опинився на газоні в сильному болю, повідомляє Mirror.

Медичний штаб довго надавав Джованні Леоні допомогу, а потім відвіз футболіста з поля на ношах. Травмованого гравця замінили на Мілоша Керкеза, а тривога вболівальників посилилася тим, що футболіст нещодавно отримав перший виклик до національної збірної Італії. Тепер під питанням не тільки його повернення в найближчі матчі, а й продовження дебютного сезону на "Енфілді".

Джованні Леоні під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Що відомо про Джованні Леоні

Попри неприємний епізод, "Ліверпуль" зумів довести гру до перемоги. Голи Александра Ісака та Уго Екітіке дозволили команді пройти далі, хоча радість від успіху виявилася змазаною звістками про стан молодого захисника.

"Він почувався погано одразу після падіння, і це тривожний знак. Зазвичай подібні ситуації потребують часу для точного діагнозу, тому все стане зрозуміло завтра. Настрій гравця говорить сам за себе, але ми повинні дочекатися обстеження. Сподіваюся, що все обійдеться", — повідомив після матчу головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот.

