Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная Спорт Ливерпуль потерял будущую звезду в тяжелом матче

Ливерпуль потерял будущую звезду в тяжелом матче

Дата публикации 24 сентября 2025 12:45
Арне Слот рассказал о кадровой потере Ливерпуля из-за травмы
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Английский "Ливерпуль" вышел в четвертый раунд Кубка лиги, но победа над "Саутгемптоном" оказалась омрачена серьезным инцидентом. Во втором тайме пострадал молодой футболист команды Джованни Леони, дебютировавший за клуб в официальном матче.

Итальянский защитник уверенно действовал в центре обороны, но после неудачного падения у линии поля оказался на газоне в сильной боли, сообщает Mirror.

Читайте также:

Медицинский штаб долго оказывал Джованни Леони помощь, а затем увез футболиста с поля на носилках. Травмированный игрок был заменен Милошем Керкезом, а тревога болельщиков усилилась тем, что футболист недавно получил первый вызов в национальную сборную Италии. Теперь под вопросом не только его возвращение в ближайшие матчи, но и продолжение дебютного сезона на "Энфилде".

Джованни Леони
Джованни Леони во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Что известно о Джованни Леони

Несмотря на неприятный эпизод, "Ливерпуль" сумел довести игру до победы. Голы Александра Исака и Уго Экитике позволили команде пройти дальше, хотя радость от успеха оказалась смазанной известиями о состоянии молодого защитника.

"Он чувствовал себя плохо сразу после падения, и это тревожный знак. Обычно подобные ситуации требуют времени для точного диагноза, поэтому все станет ясно завтра. Настроение игрока говорит само за себя, но мы должны дождаться обследования. Надеюсь, что все обойдется", — сообщил после матча главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот. 

Напомним, бывший футболист сборной Украины ответил на слухи о приглашении возглавить национальную команду. 

Как выглядит польская спортсменка Мария Жодзик, которая сбежала из Беларуси из-за давления со стороны режима. 

Киевское "Динамо" ждет важное решение от УЕФА, которое определит остаток сезона для команды. 

