Арне Слот рассказал о кадровой потере Ливерпуля из-за травмы

Английский "Ливерпуль" вышел в четвертый раунд Кубка лиги, но победа над "Саутгемптоном" оказалась омрачена серьезным инцидентом. Во втором тайме пострадал молодой футболист команды Джованни Леони, дебютировавший за клуб в официальном матче.

Итальянский защитник уверенно действовал в центре обороны, но после неудачного падения у линии поля оказался на газоне в сильной боли, сообщает Mirror.

Медицинский штаб долго оказывал Джованни Леони помощь, а затем увез футболиста с поля на носилках. Травмированный игрок был заменен Милошем Керкезом, а тревога болельщиков усилилась тем, что футболист недавно получил первый вызов в национальную сборную Италии. Теперь под вопросом не только его возвращение в ближайшие матчи, но и продолжение дебютного сезона на "Энфилде".

Что известно о Джованни Леони

Несмотря на неприятный эпизод, "Ливерпуль" сумел довести игру до победы. Голы Александра Исака и Уго Экитике позволили команде пройти дальше, хотя радость от успеха оказалась смазанной известиями о состоянии молодого защитника.

"Он чувствовал себя плохо сразу после падения, и это тревожный знак. Обычно подобные ситуации требуют времени для точного диагноза, поэтому все станет ясно завтра. Настроение игрока говорит само за себя, но мы должны дождаться обследования. Надеюсь, что все обойдется", — сообщил после матча главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот.

