Шахтар зазнав першої поразки в сезоні УПЛ — ЛНЗ розгромив у Львові

У восьмому турі УПЛ зіграв лідер чемпіонату донецький "Шахтар". Суперником "гірників" був черкаський ЛНЗ.

"Шахтар" в цій грі зазнав дебютної поразки в сезоні УПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

ЛНЗ "розірвав" "Шахтар" у Львові

ЛНЗ відкрив рахунок на 14-й хвилині після того, як блискавичний Проспер прострілив із правого флангу, а Кузик другим темпом пробив під праву стійку. Після голу черкащани були набагато ближче до другого голу ніж "Шахтар" до першого.

У другому таймі на 61-й хвилині Пасіч віддав на Яшарі, який покотив у центр на Ассінора — 2:0. Через 10 хвилин черкащани забили вдруге — Рябов добив після відскоку.

На 89-й хвилині Проспер обіграв Матвієнка і пробив повз Різника, встановивши остаточний рахунок. Єдиний гол "Шахтаря" забив Назарина на 84-й хвилині дальнім ударом зі штрафного у праву дев’ятку.

"Шахтар" — ЛНЗ — 1:4

Голи: Назарина, 84 — Кузик, 14, Ассінор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89

