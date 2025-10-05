Шахтер потерпел первое поражение в сезоне УПЛ — ЛНЗ разгромил во Львове

Ассинор отметился голом в матче. Фото: ЛНЗ

В восьмом туре УПЛ сыграл лидер чемпионата донецкий "Шахтер". Соперником "горняков" был черкасский ЛНЗ.

"Шахтер" в этой игре потерпел дебютное поражение в сезоне УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

ЛНЗ "разорвал" "Шахтер" во Львове

ЛНЗ открыл счет на 14-й минуте после того, как молниеносный Проспер прострелил с правого фланга, а Кузык вторым темпом пробил под правую стойку. После гола черкащане были гораздо ближе ко второму голу чем "Шахтер" к первому.

Во втором тайме на 61-й минуте Пасич отдал на Яшари, который покатил в центр на Ассинора — 2:0. Через 10 минут черкащане забили второй раз — Рябов добил после отскока.

На 89-й минуте Проспер обыграл Матвиенко и пробил мимо Ризныка, установив окончательный счет. Единственный гол "Шахтера" забил Назарина на 84-й минуте дальним ударом со штрафного в правую девятку.

"Шахтер" — ЛНЗ — 1:4

Голы: Назарина, 84 — Кузык, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89

