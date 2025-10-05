Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ЛНЗ в доминирующей манере разгромил донецкий Шахтер

ЛНЗ в доминирующей манере разгромил донецкий Шахтер

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 20:51
Шахтер потерпел первое поражение в сезоне УПЛ — ЛНЗ разгромил во Львове
Ассинор отметился голом в матче. Фото: ЛНЗ

В восьмом туре УПЛ сыграл лидер чемпионата донецкий "Шахтер". Соперником "горняков" был черкасский ЛНЗ.

"Шахтер" в этой игре потерпел дебютное поражение в сезоне УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

ЛНЗ "разорвал" "Шахтер" во Львове

ЛНЗ открыл счет на 14-й минуте после того, как молниеносный Проспер прострелил с правого фланга, а Кузык вторым темпом пробил под правую стойку. После гола черкащане были гораздо ближе ко второму голу чем "Шахтер" к первому.

Реклама

Во втором тайме на 61-й минуте Пасич отдал на Яшари, который покатил в центр на Ассинора — 2:0. Через 10 минут черкащане забили второй раз — Рябов добил после отскока.

На 89-й минуте Проспер обыграл Матвиенко и пробил мимо Ризныка, установив окончательный счет. Единственный гол "Шахтера" забил Назарина на 84-й минуте дальним ударом со штрафного в правую девятку.

Реклама

"Шахтер" — ЛНЗ — 1:4

Голы: Назарина, 84 — Кузык, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал. почему его не мобилизуют.

Экс-футболист "Милана" и "Динамо" Каха Каладзе после оскорблений в сторону Украины снова выиграл выборы в Тбилиси.

Владелец "АТБ" и "Полесья" планирует получить в собственность крупнейший футбольный объект в Днепропетровской области.

футбол ФК Шахтер УПЛ ЛНЗ Арда Туран
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации