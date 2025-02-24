Шахтар терміново шукає новий клуб для одного зі своїх гравців

Віктор Корнієнко у складі збірної України. Фото: instagram.com/kornienko_vitya_/

Півзахисник Віктор Корнієнко не переконав тренерський штаб ЛНЗ у доцільності свого трансферу. У донецькому "Шахтарі" футболіст теж не залишиться.

"Гірники" продовжують шукати новий клуб для гравця, повідомив журналіст Володимир Звєров у програмі "ПроФутбол Digital".

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Віктор Корнієнко провів зимову збірну у складі ЛНЗ. Очікувалося, що 26-річний півзахисник підпише контракт із черкаським клубом. Однак контракт із гравцем підписано не буде, хавбеку доведеться шукати новий клуб.

Віктор Корнієнко у складі "Шахтаря". Фото: УНІАН

Куди може перейти Корнієнко

Вихованець полтавського футболу провів першу половину сезону в полтавській "Ворсклі". Він вийшов на поле у 8 матчах, у яких забив 1 гол. Тренерський штаб команди не розраховує на футболіста й не збирається продовжувати його оренду.

Віктор Корнієнко в матчі за збірну України. Фото: instagram.com/kornienko_vitya_/

Передбачалося, що Корнієнко перейде в ЛНЗ, проте з незрозумілої причини цей трансфер зірвався, хоча півзахисник провів із командою з Черкас збір в Іспанії. Тепер "Шахтар" займеться пошуком нової команди для Віктора. Нею може стати один із клубів УПЛ.

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