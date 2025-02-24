Шахтер срочно ищет новый клуб для одного из своих игроков

Виктор Корниенко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/kornienko_vitya_/

Полузащитник Виктор Корниенко не убедил тренерский штаб ЛНЗ в целесообразности своего трансфера. В донецком "Шахтере" футболист тоже не останется.

"Горняки" продолжают искать новый клуб для игрока, сообщил журналист Владимир Зверов в программе "ПроФутбол Digital".

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Виктор Корниенко в составе "Шахтера". Фото: УНИАН

Куда может перейти Корниенко

Воспитанник полтавского футбола провел первую половину сезона в полтавской "Ворскле". Он вышел на поле в 8 матчах, в которых забил 1 гол. Тренерский штаб команды не рассчитывает на футболиста и не собирается продлевать его аренду.

Виктор Корниенко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/kornienko_vitya_/

Предполагалось, что Корниенко перейдет в ЛНЗ, однако по непонятной причине этот трансфер сорвался, хотя полузащитник провел с командой из Черкасс сбор в Испании. Теперь "Шахтер" займется поиском новой команды для Виктора. Ею может стать один из клубов УПЛ.

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