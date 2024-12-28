Василь Ломаченко може завершити ка'єру через травму спини

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank

Чемпіон світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко може передчасно завершити кар'єру. Українець зараз отримав важку травму спини.

Про це повідомив менеджер боксера Егіс Клімас, передає портал BoxingScene.

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Що сталося з Ломаченком

За інформацією Клімаса, Ломаченко отримав травму спини під час тренування. Пошкодження у плані больових відчуттів дуже чутливе.

Ломаченко має пройти МРТ, яке покаже характер травми. Якщо вона буде дуже серйозною, то Василеві доведеться завершити кар'єру.

Якщо ж травма не суттєва, то українець проведе бій в 2025 році.

Клімас зазначив, що в IBF попереджено про травму 37-річного боксера.

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