Усик після перемоги над Ф’юрі отримав підтримку Ломаченка — що сказав Василь

Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика над Ф’юрі
У Саудівській Аравії український боксер Олександр Усик захистив свої титули WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі. Чемпіон вдруге переміг Тайсона Ф’юрі.
На перемогу свого кума та друга в соцмережах відреагував володар титулів IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко.
Що Ломаченко написав Усику
Ломаченко останнім часом рідко коментує події в світі боксу, але не зміг пройти мимо бою свого друга.
Василь за перемогу над Ф’юрі назвав Усика легендою.
"Слава Богу. Легенда. Без питань. Мир усім", — написав Ломаченко.
Зазначимо, що Усик переміг Ф’юрі одноголосним рішенням суддів. Всі троє суддів віддали перемогу українцю з рахунком 116-112.
В травні Усик також переміг Ф’юрі, але той бій був рівнішим для британця, а Олександр зміг перемогти лише роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, найцікавіші моменти поєдинку можна прочитати в нашій онлайн трансляції бою Усика.
Після бою Усик підняв над головою шаблю гетьмана України Івана Мазепи.
Усик після перемоги зустрів несподіваного боксера і тепер має з ним побитися.
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