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Ломаченко вперше прокоментував перемогу Усика над Ф’юрі

22 грудня 2024 03:46
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик після перемоги над Ф’юрі отримав підтримку Ломаченка — що сказав Василь
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: Скриншот YouTube
Олексій Паламарчук - Редактор

У Саудівській Аравії український боксер Олександр Усик захистив свої титули WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі. Чемпіон вдруге переміг Тайсона Ф’юрі.

На перемогу свого кума та друга в соцмережах відреагував володар титулів IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко.

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Що Ломаченко написав Усику

Ломаченко останнім часом рідко коментує події в світі боксу, але не зміг пройти мимо бою свого друга.

Василь за перемогу над Ф’юрі назвав Усика легендою.

"Слава Богу. Легенда. Без питань. Мир усім", — написав Ломаченко.

Зазначимо, що Усик переміг Ф’юрі одноголосним рішенням суддів. Всі троє суддів віддали перемогу українцю з рахунком 116-112.

В травні Усик також переміг Ф’юрі, але той бій був рівнішим для британця, а Олександр зміг перемогти лише роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, найцікавіші моменти поєдинку можна прочитати в нашій онлайн трансляції бою Усика.

Після бою Усик підняв над головою шаблю гетьмана України Івана Мазепи.

Усик після перемоги зустрів несподіваного боксера і тепер має з ним побитися.

Олександр Усик бокс Василь Ломаченко українські боксери Усик — Ф'юрі 2

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