Усик после победы над Фьюри получил поддержку Ломаченко – что сказал Василий

Ломаченко впервые прокомментировал победу Усика над Фьюри
В Саудовской Аравии украинский боксер Александр Усик защитил свои титулы WBC, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе. Чемпион во второй раз победил Тайсона Фьюри.
На победу своего кума и друга в соцсетях отреагировал обладатель титулов IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко.
Что Ломаченко написал Усику
Ломаченко в последнее время редко комментирует события в мире бокса, но не смог пройти мимо боя своего друга.
Василий за победу над Фьюри назвал Усика легендой.
"Слава Богу. Легенда. Без вопросов. Мир всем", — написал Ломаченко.
Отметим, что Усик победил Фьюри единогласным решением судей. Все три судьи отдали победу украинцу со счетом 116-112.
В мае Усик также победил Фьюри, но тот бой был более равным для британца, а Александр смог победить только раздельным решением судей.
Напомним, самые интересные моменты поединка можно прочитать в нашей онлайн трансляции боя Усика.
После боя Усик поднял над головой саблю гетмана Украины Ивана Мазепы.
Усик после победы встретил неожиданного боксера и теперь должен с ним подраться.
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