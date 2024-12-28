Василий Ломаченко может завершить карьеру из-за травмы спины

Василий Ломаченко. Фото: Top Rank

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко может преждевременно завершить карьеру. Украинец сейчас получил тяжелую травму спины.

Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас, передает портал BoxingScene.

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Что произошло с Ломаченко

По информации от Климаса, Ломаченко получил травму спины во время тренировки. Повреждение в плане болевых ощущений очень чувствительное.

Ломаченко предстоит пройти МРТ, которое покажет характер травмы. Если она будет очень серьезной, то Василию придется завершить карьеру.

Если же травма несущественная, то украинец проведет бой в 2025 году.

Климас отметил, что в IBF предупреждены о травме 37-летнего боксера.

Напомним, после Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2024 году не вернулся тренер-массажист сборной Украины.

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