Ломаченко порівняв українську владу з гітлерівцями

Василь Ломаченко припустився некоректного порівняння

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко знову опинився в епіцентрі скандалу, який сам і спровокував.

Спортсмен опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі відео ролик, у якому образив почуття багатьох земляків.

35-річний Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) знову викликав бурхливе обговорення українців черговим скандальним зверненням до земляків. Спортсмена вже внесли до списку державних зрадників України, але це не зупиняє його від як мінімум спірних висловлювань.

Що зробив Ломаченко?

Ломаченко опублікував відео, в якому порівняв стан Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни та стан під керівництвом УПЦ МП. У цьому ролику Василь порівняв чинну владу України із гітлерівськими військами, які руйнували церкви під час Другої світової війни.

Титулований боксер додав висловлювання великомученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Золотоуста. Далеко не всі шанувальники та критики Василя Ломаченка можуть побачити цю публікацію, оскільки вона не доступна передплатникам на території України.

"Хто слідує за тим, хто вводить розкол, той не успадковує Царства Божого. Хто тримається чужого вчення, той не співчуває стражданню Христовому. Священномученик Ігнатій Антіохійський", — підписав відеоряд Василь Ломаченко.

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