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Ломаченко сравнил украинские власти с гитлеровцами

27 марта 2023 11:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко сравнил украинские власти с гитлеровцами
Василий Ломаченко допустил некорректное сравнение
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко снова оказался в эпицентре скандала, который сам же и спровоцировал.

Спортсмен опубликовал на своей странице в социальной сети видео ролик, в котором оскорбил чувства многих соотечественников. 

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35-летний Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) снова вызвал бурное обсуждение украинцев очередным скандальным обращением к соотечественникам. Спортсмен уже внесен в список государственных предателей Украины, но это не останавливает его от как минимум спорных высказываний. 

Что сделал Ломаченко?

Ломаченко опубликовал видео, в котором сравнил состояние Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и состоянием под руководством УПЦ МП. В этом ролике Василий сравнил действующую власть Украины с гитлеровскими войсками, которые разрушали церкви во время Второй мировой войны.

Кадр из видео Василия Ломаченко

Титулованный боксер добавил высказывания великомученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста. Далеко не все поклонники и критики Василия Ломаченко могут увидеть эту публикацию, поскольку она не доступна подписчикам, которые находятся на территории Украины. 

"Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия. Кто держится чуждого учения, тот не сочувствует страданию Христову. Священномученик Игнатий Антиохийский", — подписал видеоряд Василий Ломаченко. 

Кадр из видео Василия Ломаченко

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024. 

А на чемпионате мира-2023 по фигурному катанию завершилась произвольная программа. На турнире было установлено историческое достижение. Фигурист из США впервые в истории совершил четверной аксель. 

А главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал лучших футболистов в матче отбора на Евро-2024 с национальной командой Украины. 

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