Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ломаченко відреагував на ракетний удар РФ по рідному місту

Ломаченко відреагував на ракетний удар РФ по рідному місту

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 08:48
Ломаченко здивував коментарем про ракетну атаку РФ на Україну
Наслідки атаки на Білгород-Дністровський. Фото: ДСНС України
Ключові моменти Що сказав Ломаченко

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко прокоментував трагедію в Білгород-Дністровському. У цьому місті олімпійський чемпіон народився і виріс.

На своїй сторінці у Facebook спортсмен поділився емоціями після обстрілу, внаслідок якого було зруйновано школу.

Реклама
Читайте також:

У повідомленні Василь Ломаченко наголосив, що йдеться про школу, яку він сам закінчив, і в якій пізніше навчалися діти місцевих жителів. Боксер зазначив, що вчора люди посміхалися на випускних, а сьогодні — плачуть, переживаючи біль втрати та шоку.

Василий Ломаченко
Боксер Василь Ломаченко. Кадр із відео

Публікація спортсмена була написана російською мовою і не містила прямої вказівки на те, що обстріл здійснила армія Росії. Проте його слова прозвучали як особисте свідчення про руйнівну трагедію. При цьому олімпійський чемпіон називає місто Аккерманом.

Що сказав Ломаченко

Українські офіційні джерела повідомляють, що місто зазнало атаки балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще дванадцять дістали поранення. Удар припав на цивільну інфраструктуру, зокрема на школу.

"Сьогодні трагічний день для всіх аккерманців. Школу, яку я закінчив, цинічно обстріляли ракетами. Вчора були посмішки на випускному — сьогодні сльози. Царство небесне загиблим. Миру всім", — написав Ломаченко.

Нагадаємо, українська спортсменка Юлія Левченко здивувала фотодоказом того, що набрала ідеальну форму.

Польська зірка UFC без проблем перемогла російську спортсменку, яка вважалася фаворитом перед поєдинком.

Відомий тренер запросив у свою команду Кріштіану Роналду, сторони обговорили варіанти співпраці.

"Металіст 1925" веде переговори з форвардом "Динамо", трансфер можливий уже цього тижня.

спорт бокс Василь Ломаченко Білгород-Дністровський війна в Україні ракетний удар
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації