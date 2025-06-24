Ломаченко здивував коментарем про ракетну атаку РФ на Україну

Наслідки атаки на Білгород-Дністровський. Фото: ДСНС України

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко прокоментував трагедію в Білгород-Дністровському. У цьому місті олімпійський чемпіон народився і виріс.

На своїй сторінці у Facebook спортсмен поділився емоціями після обстрілу, внаслідок якого було зруйновано школу.

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У повідомленні Василь Ломаченко наголосив, що йдеться про школу, яку він сам закінчив, і в якій пізніше навчалися діти місцевих жителів. Боксер зазначив, що вчора люди посміхалися на випускних, а сьогодні — плачуть, переживаючи біль втрати та шоку.

Боксер Василь Ломаченко. Кадр із відео

Публікація спортсмена була написана російською мовою і не містила прямої вказівки на те, що обстріл здійснила армія Росії. Проте його слова прозвучали як особисте свідчення про руйнівну трагедію. При цьому олімпійський чемпіон називає місто Аккерманом.

Що сказав Ломаченко

Українські офіційні джерела повідомляють, що місто зазнало атаки балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще дванадцять дістали поранення. Удар припав на цивільну інфраструктуру, зокрема на школу.

"Сьогодні трагічний день для всіх аккерманців. Школу, яку я закінчив, цинічно обстріляли ракетами. Вчора були посмішки на випускному — сьогодні сльози. Царство небесне загиблим. Миру всім", — написав Ломаченко.

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