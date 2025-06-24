Ломаченко удивил комментарием про ракетную атаку РФ на Украину

Последствия атаки на Белгород-Днестровский. Фото: ДСНС Украины

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал трагедию в Белгород-Днестровском. В этом городе олимпийский чемпион родился и вырос.

На своей странице в Facebook спортсмен поделился эмоциями после обстрела, в результате которого была разрушена школа.

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В сообщении Василий Ломаченко подчеркнул, что речь идет о школе, которую он сам окончил, и в которой позже учились дети местных жителей. Боксер отметил, что вчера люди улыбались на выпускных, а сегодня — плачут, переживая боль утраты и шока.

Боксер Василий Ломаченко. Кадр из видео

Публикация спортсмена была написана на русском языке и не содержала прямого указания на то, что обстрел осуществила армия России. Тем не менее его слова прозвучали как личное свидетельство о разрушительной трагедии. При этом олимпийский чемпион называет город Аккерманом.

Что сказал Ломаченко

Украинские официальные источники сообщают, что город подвергся атаке баллистическими ракетами. В результате обстрела двое человек погибли, еще двенадцать получили ранения. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, в том числе по школе.

"Сегодня трагичный день для всех аккерманцев. Школу, которую я окончил, цинично обстреляли ракетами. Вчера были улыбки на выпускном — сегодня слезы. Царствие небесное погибшим. Мира всем", — написал Ломаченко.

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