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Головна Спорт Ломаченку радили змінити громадянство — що відомо

Ломаченку радили змінити громадянство — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 16:01
Котельник порівняв Ломаченка, Усика та братів Кличків
Василь Ломаченко відповідає на запитання. Кадр із відео

Президент Асоціації боксу України та ексчемпіон світу Андрій Котельник оцінив спадщину українських зірок рингу та спробував визначити головного бійця епохи незалежності.

За його словами, розглядати один критерій недостатньо, важливо враховувати як досягнення, так і унікальні якості, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Андрій Котельник поставив на перше місце Василя Ломаченка, відзначаючи його інтелект, техніку і домінування в найкращих боях. Водночас він підкреслив, що за результативністю Усик має вагому перевагу, зокрема завдяки титулу абсолютного чемпіона світу.

Василий Ломаченко
Василь Ломаченко під час тренування. Кадр із відео

Що завадило Ломаченку реалізувати потенціал

Особливо Андрій відзначив і вплив братів Кличків, які роками утримували вершину надважкої ваги. На його думку, порівнювати цих бійців напряму важко, адже кожен із них став символом свого часу.

Що стосується кар'єри Ломаченка, Котельник упевнений: її не вдалося реалізувати повністю через політичний і національний контекст. За його словами, якби Ломаченко був американцем, він би напевно став абсолютом.

"Та немає вже мотивації у людини. Також не забувайте, що йому 37 років, а це не важка категорія, а легка вага. Ломаченку нема про що шкодувати. Він був чемпіоном у трьох вагових категоріях, бився за титул абсолюту, але там не склалося", — сказав Котельник.

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спорт Олександр Усик Володимир Кличко бокс Василь Ломаченко українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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