Котельник сравнил Ломаченко, Усика и братьев Кличко

Василий Ломаченко отвечает на вопросы. Кадр из видео

Президент Ассоциации бокса Украины и экс-чемпион мира Андрей Котельник оценил наследие украинских звезд ринга и попытался определить главного бойца эпохи независимости.

По его словам, рассматривать один критерий недостаточно, важно учитывать как достижения, так и уникальные качества, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Андрей Котельник поставил на первое место Василия Ломаченко, отмечая его интеллект, технику и доминирование в лучших боях. В то же время он подчеркнул, что по результативности Усик имеет весомое преимущество, в том числе благодаря титулу абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко во время тренировки. Кадр из видео

Что помешало Ломаченко реализовать потенциал

Особо Андрей отметил и влияние братьев Кличко, которые годами удерживали вершину сверхтяжелого веса. По его мнению, сравнивать этих бойцов напрямую трудно, ведь каждый из них стал символом своего времени.

Что касается карьеры Ломаченко, Котельник уверен: ее не удалось реализовать полностью из-за политического и национального контекста. По его словам, будь Ломаченко американцем, он бы наверняка стал абсолютом.

"Да нет уже мотивации у человека. Также не забывайте, что ему 37 лет, а это не тяжелая категория, а легкий вес. Ломаченко не о чем жалеть. Он был чемпионом в трех весовых категориях, бился за титул абсолюта, но там не сложилось", — сказал Котельник.

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